Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura remodelación total del techo de la sede judicial de Ascope

La doctora León Velásquez destacó que estas mejoras buscan optimizar el servicio de justicia. Fuente: Difusión.

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, llegó hasta la sede de Ascope para develar la placa de la remodelación total del techo de dicha dependencia.

La presidenta Cecilia León expresó que esta obra responde a la necesidad de mejorar significativamente las condiciones de trabajo de los magistrados y servidores judiciales, quienes se veían afectados ante el visible deterioro del techo de esta sede.

"Estamos trabajando no solo para la celeridad procesal, sino también para que nuestra familia judicial cuente con ambientes óptimos de trabajo, que permitan mejorar el servicio de justicia", acotó la doctora León Velásquez.

El juez especializado Alejandro Sánchez Jiménez agradeció las gestiones desarrolladas por la presidenta para lograr este cambio necesario a favor de los jueces y el personal.

La remodelación total fue de 1056m2 e incluyó la sala de audiencias del Juzgado de Familia y las baldosas de todo el techo, así como el pintado y el cambio de la estructura metálica de esta sede judicial.