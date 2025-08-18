HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Titular judicial de Corte de Tumbes visitó línea de producción de Microformas de la CSJSA

El Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez visitó Chimbote para conocer la Línea de Producción de Microformas con Valor Legal, fortaleciendo las capacidades judiciales de Tumbes.

La delegación participó en una simulación del proceso de certificación y almacenamiento. Fuente: Difusión.
La delegación participó en una simulación del proceso de certificación y almacenamiento. Fuente: Difusión.

Con el fin de conocer de cerca el funcionamiento de la Línea de Producción de Microformas con Valor Legal, el último viernes estuvo en Chimbote el Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, quien se sumó a la delegación de funcionarios que realizó una pasantía en nuestra sede del Archivo Desconcentrado.

El juez superior Dwight García Lizárraga dio la bienvenida al titular judicial tumbesino, en representación del Dr. Oscar Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien agradeció la apertura de nuestra institución, para apoyar la implementación de Líneas de Producción en sedes como la suya.

Posteriormente, el Dr. Verapinto Márquez se dirigió a la sede donde funciona la Línea de Producción de Microformas Digitales con Valor Legal y pudo apreciar una simulación de un proceso de certificación de las imágenes de las microformas digitales, así como su posterior almacenamiento.

La delegación norteña estuvo conformada por Edmundo Coico Monroy, administrador de Corte; Claudia Bazán Finaflor, responsable de Logística; Flavio Távara Monzón, encargado de Estadística e Informática; Eladio Viera Almeyda, responsable de Archivo, Jean Pierre López Jiménez, apoyo administrativo; y Roger Sánchez Ruidias, asistente de Custodia y Grabación.

