HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Ángel Páez y las investigaciones contra Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Presidente de la corte de sullana entrega laptops como parte de la implementación del eje penal

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, entregó 18 laptops a magistrados del módulo penal para mejorar la eficiencia en las diligencias virtuales.

Estos equipos de última generación facilitarán el acceso al sistema de expedientes judiciales, fortaleciendo así el servicio de justicia en las audiencias virtuales.
Estos equipos de última generación facilitarán el acceso al sistema de expedientes judiciales, fortaleciendo así el servicio de justicia en las audiencias virtuales.

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales y en el marco de la implementación del EJE Penal, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, realizó la entrega de 18 laptops destinadas a magistrado del módulo penal.

El titular del distrito judicial destacó que estos equipos de última generación permitirán a los magistrados desarrollar diligencias virtuales de manera más eficiente, al contar con las configuraciones y accesos necesarios al sistema de expedientes judiciales, contribuyendo al fortalecimiento del servicio de justicia y al adecuado desarrollo de las audiencias virtuales.

La entrega simbólica se realizó a magistrados clave, incluidos Celina Graciela Morey y Rudi Ángel Espejo, quienes impulsan la modernización del sistema judicial en Sullana.

La entrega simbólica se realizó a magistrados clave, incluidos Celina Graciela Morey y Rudi Ángel Espejo, quienes impulsan la modernización del sistema judicial en Sullana.

Las laptops fueron entregadas de manera simbólica a los magistrados Celina Graciela Morey Riofrío y Rudi Ángel Espejo Velita, presidenta e integrante de la Sala Penal de Apelaciones, respectivamente. Así como al magistrado Omar Reyes Jiménez, juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Sullana y al magistrado Godofredo Javier Álvarez Flores del Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios. 

En la actividad también participaron el Administrador del Módulo Penal de Sullana, Sebastián Elera Sánchez y Cesar Ayala y el Ingeniero César Ayala Alfaro.

Notas relacionadas
Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

LEER MÁS
Marcha de la Generación Z: reportan incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima en Av. Abancay

Marcha de la Generación Z: reportan incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima en Av. Abancay

LEER MÁS
Sujeto denunciado por tocamientos indebidos a actriz en Surquillo enfrentará comparecencia con restricciones

Sujeto denunciado por tocamientos indebidos a actriz en Surquillo enfrentará comparecencia con restricciones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez carlos lindo ordenó nueve meses de prisión preventiva para una efectivo policial por presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial

Juez carlos lindo ordenó nueve meses de prisión preventiva para una efectivo policial por presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial

LEER MÁS
Jueza de unidad de flagrancia dicta siete meses de prisión preventiva para sujeto por presuntos tocamientos indebidos a una menor de diez años

Jueza de unidad de flagrancia dicta siete meses de prisión preventiva para sujeto por presuntos tocamientos indebidos a una menor de diez años

LEER MÁS
Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Judicialidad

Jefe de la ODANC Piura exhorta a denunciar actos de corrupción

Jueza previene violencia sexual en unidades de transporte público

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en ceremonia de reconocimiento al nuevo jefe de la Región Policial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025