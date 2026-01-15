Presidente de la corte de sullana entrega laptops como parte de la implementación del eje penal

Estos equipos de última generación facilitarán el acceso al sistema de expedientes judiciales, fortaleciendo así el servicio de justicia en las audiencias virtuales.

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales y en el marco de la implementación del EJE Penal, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, realizó la entrega de 18 laptops destinadas a magistrado del módulo penal.

El titular del distrito judicial destacó que estos equipos de última generación permitirán a los magistrados desarrollar diligencias virtuales de manera más eficiente, al contar con las configuraciones y accesos necesarios al sistema de expedientes judiciales, contribuyendo al fortalecimiento del servicio de justicia y al adecuado desarrollo de las audiencias virtuales.

La entrega simbólica se realizó a magistrados clave, incluidos Celina Graciela Morey y Rudi Ángel Espejo, quienes impulsan la modernización del sistema judicial en Sullana.

Las laptops fueron entregadas de manera simbólica a los magistrados Celina Graciela Morey Riofrío y Rudi Ángel Espejo Velita, presidenta e integrante de la Sala Penal de Apelaciones, respectivamente. Así como al magistrado Omar Reyes Jiménez, juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Sullana y al magistrado Godofredo Javier Álvarez Flores del Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios.

En la actividad también participaron el Administrador del Módulo Penal de Sullana, Sebastián Elera Sánchez y Cesar Ayala y el Ingeniero César Ayala Alfaro.