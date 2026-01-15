HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juez carlos lindo ordenó nueve meses de prisión preventiva para una efectivo policial por presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial

Durante una audiencia de más de nueve horas, también se dispuso comparecencia con restricciones para otros involucrados, incluyendo al suboficial Alfredo Aron Dioses Arica.

La investigación se originó tras la intervención del vehículo de un denunciante por parte de Idrogo, quien presuntamente solicitó dinero para evitar sanciones de tránsito.
La investigación se originó tras la intervención del vehículo de un denunciante por parte de Idrogo, quien presuntamente solicitó dinero para evitar sanciones de tránsito.

El juzgado de investigación preparatoria supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Sullana que despacha el juez Carlos Enrique Lindo Yajamanco ordenó nueve meses de prisión preventiva a la suboficial PNP Elguita Lizet Idrogo Chávez, en calidad de coautora del presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado y ordenó su inmediata ubicación y captura.

Tras una audiencia que duró más de nueve horas el magistrado dictó también mandato de comparecencia con restricciones al suboficial PNP Alfredo Aron Dioses Arica en calidad de coautor del mismo delito de cohecho pasivo; y en el caso del agente municipal que se encontraba como encargado del Depósito Municipal Marvin Saulo Masías Iparraguirre la misma medida coercitiva en calidad de presunto cómplice primario.

Los hechos materia de investigación se registraron el 8 de enero del presente cuando la suboficial Idrogo intervino el automóvil del denunciante en la carretera Panamericana, a la altura del óvalo cruce – Tambogrande y tras pedir apoyo para el traslado a su colega Dioses, trasladaron el vehículo al depósito municipal debido a que su revisión técnica estaba vencida y no tenía licencia para brindar servicio público. 

Según requerimiento fiscal el denunciante afirma que el imputado Saulo Masías, que se desempeñaba como encargado del depósito municipal, habría solicitado presuntamente 200 soles a nombre de los otros dos investigados policiales a cambio de dejarlo ir. Por ello la policía anticorrupción procedió a detener a Saulo Masías. 

Tras la medida coercitiva el juzgado hizo entrega de los oficios correspondientes al Departamento de Apoyo a la Justicia de la PNP, donde se dispone la libertad de Masías Iparraguirre y la orden para que se proceda a la detención de la suboficial presuntamente involucrada y no detenida en flagrancia; la misma que, incluso, estuve conectada virtualmente en la audiencia.

El juez habría declarado fundado el requerimiento fiscal contra la suboficial Idrogo por haber sido presuntamente la que solicitó a través de Saulo Masías, la suma de 300 soles (que después se redujo a 200 soles), para proceder a “ayudar” al dueño del vehículo, con el objeto de no imponer la respectiva papeleta o sanción de tránsito, violando el cumplimiento de sus obligaciones.

Sullana 13 de enero del 2025

Oficina de Imagen y Comunicaciones

