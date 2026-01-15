HOYSuscripcion LR Focus

Sala Penal confirma condena de 30 años de cárcel a mototaxista por ultraje sexual a una niña de 11 años

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana confirmó una condena de 30 años de prisión contra Luis Agner Troncos Cueva por violación sexual de una menor de 11 años.

Troncos Cueva también deberá pagar una reparación civil de seis mil soles a la víctima, quien denunció los hechos ocurridos hace 10 años tras un abuso en una casa desolada.
Troncos Cueva también deberá pagar una reparación civil de seis mil soles a la víctima, quien denunció los hechos ocurridos hace 10 años tras un abuso en una casa desolada.

La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó la condena de treinta años de cárcel dispuesta por el Juzgado Colegiado Supraprovincial contra el mototaxista Luis Agner Troncos Cueva (reo en cárcel) acusado como autor del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 11 años.

La decisión de los jueces superiores precisa que la sentencia del Juzgado Colegiado Supraprovincial del 27 de febrero del 2025 está debidamente motivada, adolece de contradicciones, errores en la valoración probatoria, vulneraciones al estándar de prueba y está acorde con la jurisprudencia aplicable en los delitos sexuales. Se dispone también el pago de una reparación civil de seis mil soles, en favor de la agraviada.

Según la acusación fiscal los hechos se registraron hace 10 años el 24 de mayo del 2016, cuando el mototaxista que trasladaba desde hace 2 meses a la agraviada a su colegio, en el sector de Sánchez Cerro, Sullana, decidió llevarla a una casa desolada donde hizo tocamientos íntimos y abuso de ella. Tras llegar a su casa, contó lo sucedido a su progenitora, la que acudió a la comisaría El Obrero para denunciar lo ocurrido.

