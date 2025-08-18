Corte del Santa participa en la formulación del proyecto educativo local de la provincia del Santa

La Corte Superior de Justicia del Santa, representada por el Lic. Thergel Garrido Leyva, educador del Equipo Multidisciplinario, participó en la primera reunión de formulación del Proyecto Educativo Local (PEL) de la provincia del Santa, convocada por la Municipalidad Provincial del Santa y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

La actividad se desarrolló en el Gran Teatro Municipal de Chimbote y tuvo como propósito articular esfuerzos entre los actores del sector público y privado para mejorar la calidad educativa en el ámbito territorial. Durante la jornada, se abordó la problemática del sistema educativo local y se recogieron aportes para la construcción de estrategias orientadas al desarrollo integral de la educación en la provincia.

En su intervención, el Lic. Garrido Leyva destacó la importancia del rol de los padres de familia en el proceso educativo y enfatizó que el Poder Judicial apuesta por una labor preventiva, fomentando valores, responsabilidad y respeto por la convivencia pacífica desde las etapas tempranas de formación.

Nuestra participación en estos eventos reafirma el compromiso de trabajar de manera articulada con las instituciones de la provincia para contribuir al fortalecimiento del sistema educativo y al bienestar de la comunidad.