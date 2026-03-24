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Judicialidad

Corte de Sullana realiza jornada de capacitación y homenaje por el Día Internacional de las Juezas de Paz y Orientadoras Judiciales

Especialistas del Jurado Nacional de Elecciones en Sullana realizaron una jornada sobre “Voto Informado”, destacando la importancia de una participación electoral consciente y responsable.

La actividad incluyó la exposición de competencias de los Jueces de Paz. Fuente: Difusión.
La actividad incluyó la exposición de competencias de los Jueces de Paz. Fuente: Difusión.

Durante la mañana, especialistas del Jurado Nacional de Elecciones (JEE – Sullana) abordaron el tema Voto Informado, a cargo de la CPC. Diana Carolina Castillo Canova, en el marco de las funciones de Integridad Electoral que impulsa la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana. La exposición destacó la importancia de promover una participación electoral responsable, libre y consciente.

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Este evento permitió a los asistentes actualizar conocimientos y valorar el compromiso de quienes fortalecen el sistema de justicia. Fuente: Difusión.

Asimismo, se desarrolló el tema Competencias de los Jueces de Paz, expuesto por el Dr. Jesús Martín Nole Lupu, juez (T) del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Sullana, junto a la Dra. Cinthia Imán de la Cruz, jueza del Segundo Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Sullana, quienes reforzaron aspectos fundamentales sobre el ejercicio de sus funciones y el marco legal aplicable.

La jornada permitió no solo actualizar conocimientos, sino también reconocer la labor comprometida de quienes contribuyen, desde sus comunidades, al fortalecimiento del sistema de justicia.

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