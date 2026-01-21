HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí descarta renuncia| Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Inició la construcción del módulo de justicia de Cerro Colorado

Proyecto de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es el primero a nivel nacional bajo la modalidad de “Obras por Impuestos”.

Valorizada en más de 45 millones de soles, la obra mejorará el acceso a la justicia para Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara, fortaleciéndola en la zona norte de la ciudad.
Valorizada en más de 45 millones de soles, la obra mejorará el acceso a la justicia para Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara, fortaleciéndola en la zona norte de la ciudad.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa marcó un hito histórico con el inicio de la construcción de la nueva sede judicial de Cerro Colorado, una obra que se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con el respaldo del Gobierno Regional de Arequipa y el financiamiento de la empresa privada Máxima Internacional.

Este proyecto constituye un precedente a nivel nacional, al ser el primer proyecto del Poder Judicial desarrollado mediante esta modalidad. La nueva infraestructura permitirá albergar 18 órganos jurisdiccionales, que brindarán atención en espacios modernos y accesibles, beneficiando a la población de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara.

La obra, valorizada en más de 45 millones de soles, fortalecerá la capacidad del sistema judicial en la zona norte de la ciudad. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, destacó la articulación entre el sector público y privado como clave para la modernización y descentralización de los servicios de justicia.

Notas relacionadas
Encuentran a un hombre sin vida sentado frente a estadio en Arequipa: Policía investiga si se trataría de un homicidio

Encuentran a un hombre sin vida sentado frente a estadio en Arequipa: Policía investiga si se trataría de un homicidio

LEER MÁS
Paro de transportistas en Arequipa: 7 mil conductores exigen autorización para trabajar como "transporte alternativo"

Paro de transportistas en Arequipa: 7 mil conductores exigen autorización para trabajar como "transporte alternativo"

LEER MÁS
Brunella Torpoco se emociona en pleno concierto en Arequipa por el recibimiento del público: “¡Esto no lo olvidaré nunca!”

Brunella Torpoco se emociona en pleno concierto en Arequipa por el recibimiento del público: “¡Esto no lo olvidaré nunca!”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Judicialidad

Dictan nueve meses de prisión para mototaxista que fue aprehendido a través de arresto ciudadano, luego que habría participado en robo agravado a una madre de familia

Se inició ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la corte “Enrique Mendoza Ramírez”

Juez de flagrancia de sullana ordena cuatro meses de prisión preventiva a ciudadano venezolano por presunta extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025