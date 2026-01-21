Inició la construcción del módulo de justicia de Cerro Colorado

Valorizada en más de 45 millones de soles, la obra mejorará el acceso a la justicia para Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara, fortaleciéndola en la zona norte de la ciudad.

Valorizada en más de 45 millones de soles, la obra mejorará el acceso a la justicia para Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara, fortaleciéndola en la zona norte de la ciudad.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa marcó un hito histórico con el inicio de la construcción de la nueva sede judicial de Cerro Colorado, una obra que se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con el respaldo del Gobierno Regional de Arequipa y el financiamiento de la empresa privada Máxima Internacional.

Este proyecto constituye un precedente a nivel nacional, al ser el primer proyecto del Poder Judicial desarrollado mediante esta modalidad. La nueva infraestructura permitirá albergar 18 órganos jurisdiccionales, que brindarán atención en espacios modernos y accesibles, beneficiando a la población de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara.

La obra, valorizada en más de 45 millones de soles, fortalecerá la capacidad del sistema judicial en la zona norte de la ciudad. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, destacó la articulación entre el sector público y privado como clave para la modernización y descentralización de los servicios de justicia.