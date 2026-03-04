HOYSuscripcion LR Focus

Jueces y servidores de la Corte del Santa reinician labores después de periodo vacacional

El periodo vacacional 2026 llegó a su fin y más de 800 miembros de la Corte Superior de Justicia del Santa han regresado a sus labores, reiniciando así las actividades jurisdiccionales.

Las sedes judiciales comenzaron a recibir a abogados y usuarios, quienes notaron la reactivación del servicio. Fuente: Difusión.
Culminado el periodo vacacional 2026, más de 800 integrantes de la Corte Superior de Justicia del Santa, entre magistrados de todas las instancias, así como personal jurisdiccional y administrativo, retornaron a sus labores habituales, marcando el reinicio total de las labores jurisdiccionales y administrativas ordinarias, a partir de hoy.

La atención en cada una de nuestras sedes se inició desde las 8 de la mañana, y se notó una presencia progresiva de abogados y de usuarios del servicio judicial en todo el Distrito Judicial del Santa.

Nuestros magistrados y servidores judiciales reinician sus labores con el mismo compromiso de una atención de calidad a los usuarios del Poder Judicial. Estamos verificando constantemente que el trabajo se desarrolle con total normalidad”, destacó el Dr. Oscar Pérez Sánchez, presidente de la CSJSA.

Durante el periodo de vacaciones, se pusieron en funcionamiento órganos jurisdiccionales de emergencia para la atención de procesos penales, civiles, de familia y laborales urgentes, garantizando la continuidad del servicio de justicia.

Clausura exitosa de JustiKids 2026

Clausura exitosa de JustiKids 2026

LEER MÁS
Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

LEER MÁS
Jueza de Flagrancia de la CSJ Arequipa dicta 9 meses de prisión preventiva contra investigado

Jueza de Flagrancia de la CSJ Arequipa dicta 9 meses de prisión preventiva contra investigado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

