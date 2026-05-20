Juzgado de Pacasmayo entrega endosos de alimentos a población vulnerable

La actividad se realizó en colaboración con el personal judicial y benefició a usuarios en condición de vulnerabilidad. Fuente: difusión.

La actividad se realizó en colaboración con el personal judicial y benefició a usuarios en condición de vulnerabilidad. Fuente: difusión.

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En horas de la noche, el magistrado del Juzgado de Paz Letrado de San Pedro de Lloc, Denis Sánchez Dávila, acompañado de su personal judicial, se trasladó hasta el Asentamiento Humano Las Palmeras, en la provincia de Pacasmayo, para efectuar la entrega de los endosos de alimentos a una beneficiaria en condición de vulnerabilidad debido a su delicado estado de salud. Asimismo, llegaron a la zona de Pacasmayo Alto para concretar la entrega de un endoso de alimentos en favor de una usuaria extranjera.

Esta acción se desarrolló en el marco de la Campaña Nacional Simultánea de Derecho y Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, reafirmando el compromiso para acercar la justicia a quienes más la necesitan y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.