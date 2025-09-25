HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Lambayeque participó en ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y homenaje a la Virgen de la Merced

Presidente Bravo Llaque reafirmó lazos de respeto y cooperación institucional con las Fuerzas Armadas en acto solemne realizado en la ciudad de Lambayeque.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, subrayando su compromiso. Fuente: Difusión.
La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, subrayando su compromiso. Fuente: Difusión.

Con motivo de la conmemoración del Aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú y en homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Patrona de las Armas y Gran Mariscala del Perú, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), doctor César William Bravo Llaque, participó esta mañana en la ceremonia central desarrollada en el parque principal de la ciudad de Lambayeque.

La ceremonia incluyó el solemne izamiento del Pabellón Nacional y un desfile cívico-militar que recorrió la plaza principal de Lambayeque, donde las delegaciones castrenses demostraron su disciplina, marcialidad y gallardía, recibiendo el cálido aplauso del público asistente.

Este homenaje también estuvo marcado por la devoción a la Virgen de la Merced, guía espiritual de los hombres y mujeres de armas, a quien se le rindió tributo por su papel como protectora y símbolo de fe en las Fuerzas Armadas del Perú.

El acto protocolar reunió a las más altas autoridades civiles, militares y policiales de la región, en un espacio de unidad y reconocimiento al rol que desempeñan el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea en la defensa de la soberanía nacional y en la protección de la ciudadanía. Durante la jornada, se destacó el compromiso de las instituciones castrenses no solo con la seguridad y defensa del territorio, sino también con el desarrollo social y la paz de todos los peruanos.

La participación del titular de la Corte reafirma los sólidos lazos de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas en la jurisdicción de Lambayeque, resaltando el respeto mutuo y el trabajo conjunto en beneficio de la sociedad.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se suma al reconocimiento de la sacrificada labor de quienes integran las instituciones militares, renovando su compromiso con la defensa de los valores patrios, la paz social y el fortalecimiento de la institucionalidad en la región.

