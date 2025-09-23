Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), desarrolló con éxito la Cuarta Jornada Nacional de Capacitación de Jueces de Paz del 2025, teniendo como sede el Distrito Judicial de Lambayeque.

En esta edición, el tema central fue la “Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y la atención a población en condición de vulnerabilidad”, con un enfoque práctico para fortalecer la labor de los jueces de paz en las comunidades más alejadas de la región.

La jornada se llevó a cabo el 19 de septiembre en el auditorio de la sede Manuel Huangal Naveda, en modalidad presencial y virtual, contando con la participación de 42 jueces de paz titulares de un total de 50 invitados, quienes recibieron formación especializada sobre el enfoque de género y la aplicación de la Ley N.° 30364, norma que protege a las víctimas de violencia familiar.

Como parte de la metodología establecida por la Oficina Nacional de Justicia de Paz, los jueces de paz realizaron una evaluación diagnóstica previa para identificar sus conocimientos iniciales y, al finalizar, una evaluación posterior que permitió medir los avances logrados con la capacitación.

El primer tema desarrollado fue el “Enfoque de género y la Ley N.° 30364 en la labor de los jueces y juezas de paz”, a cargo de la Dra. Daysi Eliana Bravo Gamarra, quien explicó cómo esta norma constituye una herramienta fundamental para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La ponente resaltó la importancia de que los jueces de paz reconozcan las distintas manifestaciones de la violencia y actúen de acuerdo con la normativa vigente, brindando protección inmediata a las víctimas en sus comunidades.

El segundo tema fue el “Enfoque de género y su aplicación en la Justicia de Paz”, desarrollado por la Dra. Magali Jacqueline Soto Bardales. En su exposición se puso énfasis en la necesidad de que los jueces de paz incorporen la perspectiva de género en sus decisiones y actuaciones, reconociendo las desigualdades que afectan a las mujeres y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, destacó la relevancia de aplicar este enfoque no solo en los casos de violencia, sino también en los distintos conflictos que los jueces de paz atienden en su labor cotidiana.

Finalmente, el “Atención de la violencia en el marco de la Ley N.° 30364” fue presentado por el Dr. Willy Arnaldo López Fernández, quien brindó orientaciones prácticas sobre el rol que cumplen los jueces de paz en la identificación de los casos de violencia familiar y en la activación de las rutas de atención interinstitucional. El especialista señaló que una adecuada coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública resulta esencial para garantizar una respuesta rápida y efectiva frente a este tipo de situaciones.

Importancia para la justicia de paz

La capacitación permanente de los jueces de paz es una prioridad para la CSJ Lambayeque, dado que la gran mayoría de ellos no cuenta con formación jurídica formal, pero desempeñan un rol clave en la administración de justicia en los lugares más alejados.

“Fortalecer sus conocimientos en temas tan sensibles como la violencia familiar y la atención a personas en condición de vulnerabilidad, es garantizar que la justicia llegue con claridad, oportunidad y humanidad a quienes más lo necesitan”, remarcó el coordinador de ODAJUP Lambayeque, el Abg. Hans Alarcón Bernal.

Con estas jornadas nacionales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia inclusiva, preventiva y cercana a la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento del rol de los jueces de paz como operadores fundamentales en la defensa de los derechos humanos y la convivencia pacífica en la comunidad.