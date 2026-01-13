HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 DE ENERO | LR+ Noticias

Judicialidad

Juzgado de Paz Letrado de Santa también recibió equipamiento informático

Un nuevo lote de equipo informático y mobiliario fue entregado al Juzgado de Paz Letrado de Santa por el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte del Santa.

La entrega busca mejorar las condiciones de trabajo y optimizar la atención a los usuarios del sistema de justicia en la jurisdicción.
La entrega busca mejorar las condiciones de trabajo y optimizar la atención a los usuarios del sistema de justicia en la jurisdicción.

Un nuevo lote de equipo informático y de mobiliario fue entregado hace instantes al Juzgado de Paz Letrado de Santa, por el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte del Santa. El equipamiento tecnológico permitirá una sustancial mejora en el flujo de trabajo de dicho órgano jurisdiccional, con el consiguiente beneficio para los justiciables de esa parte del Distrito Judicial del Santa.

Durante su breve discurso, el titular judicial destacó la importancia de dotar de implementos informáticos adecuados para la mejora del servicio a los justiciables. “Hacemos este esfuerzo de equipamiento para cubrir las necesidades de este órgano jurisdiccional, pero no debemos dejar de lado el continuar trabajando fuerte para reducir la carga procesal”, dijo.

El equipamiento fue recibido por la magistrada Karla Avalos Ruiz, quien agradeció el apoyo de la Presidencia de la Corte del Santa.
Se entregaron cinco computadoras, una laptop, cuatro web cam, un escáner de alta producción, una impresora de alto rendimiento, tres impresoras multifuncionales, un escáner de alta producción, mixer de audio, cuatro micrófonos de pedestal, dos parlantes, nueve sillas ergonómicas, cuatro armarios de melamina, y otros mobiliarios.

Notas relacionadas
Asesinan a dos personas en una fiesta de cumpleaños en Áncash: balacera se desató por disputa entre bandas criminales

Asesinan a dos personas en una fiesta de cumpleaños en Áncash: balacera se desató por disputa entre bandas criminales

LEER MÁS
Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,2 remeció Chimbote según IGP

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,2 remeció Chimbote según IGP

LEER MÁS
Sujeto fue sentenciado a condena suspendida tras aceptar que cometió chantaje sexual

Sujeto fue sentenciado a condena suspendida tras aceptar que cometió chantaje sexual

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia del Santa inició el año judicial 2026

Corte Superior de Justicia del Santa inició el año judicial 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Judicialidad

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana confirma condena de treinta años a individuo por delito de violación sexual de menor de seis años

Presidente de la Corte de Sullana insta a ejecutar acciones contra la delincuencia durante estado de emergencia

CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025