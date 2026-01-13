Juzgado de Paz Letrado de Santa también recibió equipamiento informático

La entrega busca mejorar las condiciones de trabajo y optimizar la atención a los usuarios del sistema de justicia en la jurisdicción.

Un nuevo lote de equipo informático y de mobiliario fue entregado hace instantes al Juzgado de Paz Letrado de Santa, por el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte del Santa. El equipamiento tecnológico permitirá una sustancial mejora en el flujo de trabajo de dicho órgano jurisdiccional, con el consiguiente beneficio para los justiciables de esa parte del Distrito Judicial del Santa.

Durante su breve discurso, el titular judicial destacó la importancia de dotar de implementos informáticos adecuados para la mejora del servicio a los justiciables. “Hacemos este esfuerzo de equipamiento para cubrir las necesidades de este órgano jurisdiccional, pero no debemos dejar de lado el continuar trabajando fuerte para reducir la carga procesal”, dijo.

El equipamiento fue recibido por la magistrada Karla Avalos Ruiz, quien agradeció el apoyo de la Presidencia de la Corte del Santa.

Se entregaron cinco computadoras, una laptop, cuatro web cam, un escáner de alta producción, una impresora de alto rendimiento, tres impresoras multifuncionales, un escáner de alta producción, mixer de audio, cuatro micrófonos de pedestal, dos parlantes, nueve sillas ergonómicas, cuatro armarios de melamina, y otros mobiliarios.