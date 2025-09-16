HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

19 de septiembre: Corte de Lambayeque recibirá a delegación de Amazonas para compartir experiencia en Unidad de Flagrancia

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque se afianza como modelo de flagrancia en Perú. Recibirá al Comité Distrital de Amazonas este 19 de septiembre para intercambio de experiencias.

Finalizará con un taller de buenas prácticas para compartir logros y retos. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) continúa consolidándose como un referente en la implementación del modelo de flagrancia en el país. En esta oportunidad, recibirá la visita del Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que llegará a Chiclayo este viernes 19 de septiembre para conocer de cerca la experiencia y los logros alcanzados en este distrito judicial.

El programa de actividades contempla desde muy temprano la recepción de la delegación a las 8:15 a.m., seguida de una reunión institucional con la Presidencia de la Corte de Lambayeque, liderada por el Dr. César William Bravo Llaque, y el equipo de implementación de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque. Posteriormente, los magistrados y funcionarios visitantes realizarán una visita guiada a los juzgados especializados (JIP, JUP y Colegiados), así como reuniones con el área administrativa para conocer la organización operativa y observar el funcionamiento de la Mesa de Partes Especializada y el flujo documental.

La jornada también incluirá un recorrido por las salas de audiencias y demás ambientes de la Unidad de Flagrancia, además de un espacio de diálogo con jueces especializados, representantes del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública, actores que forman parte esencial del modelo de atención rápida de los procesos inmediatos.

Finalmente, a las 4:45 p.m., se desarrollará un taller de buenas prácticas donde ambas cortes intercambiarán logros, lecciones aprendidas y retos enfrentados, sistematizando hallazgos y construyendo reflexiones conjuntas que fortalezcan el modelo de flagrancia en beneficio del acceso oportuno a la justicia.

El administrador de la Unidad de Flagrancia de la Corte de Lambayeque, Lic. David Yoel Benavides Campos, resaltó la importancia de este tipo de encuentros, que no solo reafirman la experiencia consolidada de la CSJLA, sino que también permiten compartir conocimientos y fortalecer el trabajo interinstitucional a nivel nacional.

