Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

La articulación entre el Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Policía Nacional de Perú ha mejorado la eficiencia. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, reconoció y felicitó la labor de los fiscales y operadores de justicia que integran la Unidad de Flagrancia de Chiclayo, modelo que ha permitido más de 3,800 sentencias desde su implementación.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su presidencia, se suma al reconocimiento expresado en la Resolución Administrativa N.° 000329-2025-CE-PJ, mediante la cual la presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, felicitó a la Unidad de Flagrancia de Chiclayo por su destacada labor en el fortalecimiento del servicio de justicia penal.

El Dr. César William Bravo Llaque resaltó la importancia del esfuerzo articulado de los fiscales del Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Región Policial de Lambayeque, quienes junto al Poder Judicial han consolidado un modelo que garantiza celeridad procesal, eficiencia en la investigación de delitos y tutela oportuna de los derechos ciudadanos.

Asimismo, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Dr. Gilmer Robinson Jara Vergara, reconoció el arduo trabajo desplegado por la Unidad de Flagrancia, subrayando su compromiso en la implementación de un sistema que ha permitido obtener más de 3,800 sentencias desde su creación, consolidando así un servicio de justicia más eficaz y cercano a la población.

El Ministerio Público destacó que el rendimiento de la Unidad de Flagrancia durante el último año evidencia el buen trabajo que se viene realizando, gracias a la articulación y coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú, lo que permite dar celeridad a los procesos e investigaciones que luego son presentados ante la judicatura. Este esfuerzo conjunto garantiza un servicio de justicia más oportuno y en favor de la sociedad.