HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO a Curwen en La República
Mira EN VIVO a Curwen en La República      Mira EN VIVO a Curwen en La República      Mira EN VIVO a Curwen en La República      
Judicialidad

Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

La presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Dra. Janet Tello, también reconoció el trabajo en equipo de fiscales y operadores de justicia en la resolución de casos penales en la región.

La articulación entre el Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Policía Nacional de Perú ha mejorado la eficiencia. Fuente: Difusión.
La articulación entre el Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Policía Nacional de Perú ha mejorado la eficiencia. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, reconoció y felicitó la labor de los fiscales y operadores de justicia que integran la Unidad de Flagrancia de Chiclayo, modelo que ha permitido más de 3,800 sentencias desde su implementación.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su presidencia, se suma al reconocimiento expresado en la Resolución Administrativa N.° 000329-2025-CE-PJ, mediante la cual la presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, felicitó a la Unidad de Flagrancia de Chiclayo por su destacada labor en el fortalecimiento del servicio de justicia penal.

El Dr. César William Bravo Llaque resaltó la importancia del esfuerzo articulado de los fiscales del Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Región Policial de Lambayeque, quienes junto al Poder Judicial han consolidado un modelo que garantiza celeridad procesal, eficiencia en la investigación de delitos y tutela oportuna de los derechos ciudadanos.

Asimismo, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Dr. Gilmer Robinson Jara Vergara, reconoció el arduo trabajo desplegado por la Unidad de Flagrancia, subrayando su compromiso en la implementación de un sistema que ha permitido obtener más de 3,800 sentencias desde su creación, consolidando así un servicio de justicia más eficaz y cercano a la población.

El Ministerio Público destacó que el rendimiento de la Unidad de Flagrancia durante el último año evidencia el buen trabajo que se viene realizando, gracias a la articulación y coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú, lo que permite dar celeridad a los procesos e investigaciones que luego son presentados ante la judicatura. Este esfuerzo conjunto garantiza un servicio de justicia más oportuno y en favor de la sociedad.

Notas relacionadas
Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

LEER MÁS
ODANC refuerza acciones de supervisión para garantizar celeridad procesal

ODANC refuerza acciones de supervisión para garantizar celeridad procesal

LEER MÁS
Jaén se suma a la automatización de cuentas de alimentos en la Corte de Lambayeque

Jaén se suma a la automatización de cuentas de alimentos en la Corte de Lambayeque

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 300 inscritos marcan el inicio del programa “Corresponsalía Judicial” de la Corte de Lambayeque

Más de 300 inscritos marcan el inicio del programa “Corresponsalía Judicial” de la Corte de Lambayeque

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Judicialidad

ODANC refuerza acciones de supervisión para garantizar celeridad procesal

Jaén se suma a la automatización de cuentas de alimentos en la Corte de Lambayeque

Corte de Lambayeque participa en megaoperativo preventivo contra la violencia en José Leonardo Ortiz

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota