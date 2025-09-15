“Ecocine en tu barrio”: módulo de violencia de la Corte de Lambayeque promueve valores ambientales y prevención de la violencia

En su permanente labor de orientación y sensibilización frente a la violencia, así como en la protección del medio ambiente, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque organizó, en coordinación con la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y la ONG Nick Maish, la trigésima séptima edición del programa “Ecocine en tu Barrio”, dirigido especialmente a los niños y familias de esta zona.

La jornada inició con la siembra de plantones en las áreas verdes, actividad en la que participaron activamente los niños del sector, quienes recibieron orientación sobre el cuidado de las plantas y la importancia de preservar el medio ambiente. Vecinos y vecinas también se sumaron a la actividad, apadrinando cada plantón como símbolo de compromiso con la naturaleza.

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una proyección cinematográfica al aire libre, cargada de emoción y mensajes positivos, complementada con una charla de prevención contra la violencia, en un ambiente de integración comunitaria y aprendizaje.

Con esta iniciativa, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLA reafirma su compromiso de acercar la justicia a la comunidad, transmitiendo valores de respeto, convivencia pacífica y cuidado del entorno natural.