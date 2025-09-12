HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

ODANC refuerza acciones de supervisión para garantizar celeridad procesal

Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control dispuso medidas inmediatas tras visita judicial extraordinaria en el Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz.

La ODANC también revisó otros órganos jurisdiccionales, verificando asistencia y atención al ciudadano. Fuente: Difusión.
La ODANC también revisó otros órganos jurisdiccionales, verificando asistencia y atención al ciudadano.

El Segundo Juzgado de Paz Letrado del distrito de José Leonardo Ortiz recibió la visita de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lambayeque, como parte de una diligencia extraordinaria de supervisión orientada a verificar la situación procesal y disponer medidas inmediatas que aseguren la celeridad en la tramitación de los expedientes.

Durante la visita, el equipo de la Unidad Descentralizada de Prevención, Supervisión e Inspección constató carga procesal pendiente en distintas etapas, lo que motivó la adopción de acciones correctivas para identificar las causas del retraso y garantizar que los procesos se resuelvan dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, se recibieron quejas verbales y escritas contra personal jurisdiccional, las cuales fueron derivadas al sistema SISANC para su calificación correspondiente.

De manera complementaria, la ODANC Lambayeque efectuó visitas extraordinarias a otros órganos jurisdiccionales del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz, verificando asistencia, puntualidad y atención a los usuarios, en salvaguarda del derecho ciudadano a un servicio de justicia oportuno y eficiente.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el Dr. César William Bravo Llaque, respalda las acciones realizadas por la ODANC Lambayeque, mismas que forman parte del trabajo permanente de fortalecer los mecanismos de control y mejora continua en los despachos judiciales de la jurisdicción.

