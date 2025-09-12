Jaén se suma a la automatización de cuentas de alimentos en la Corte de Lambayeque

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el Dr. César William Bravo Llaque, viene consolidando la automatización de las cuentas de ahorros para pensiones de alimentos, gracias al mecanismo de interoperabilidad incorporado en la nueva versión del Sistema Integrado Judicial (SIJ).

En el Primer Juzgado de Paz Letrado de Jaén, a cargo de la jueza Susan Carla Lucrecia Paredes Pérez, se admitió la demanda de alimentos presentada por M. C. L. a favor de su menor hija V. F. A. C. En la misma resolución, se fijó una asignación anticipada equivalente al 15 % del haber mensual del demandado, A. A. A., la cual deberá ser descontada directamente por su empleador y abonada en la cuenta bancaria creada para tal fin.

En este caso, se abrió la cuenta de ahorros a favor de la demandante en el sistema, mediante el ícono “Cuentas Bancarias Alimentistas”, con la gestión del secretario judicial Julio César Lluncor Terrones, garantizando así que los depósitos se realicen de manera automática, segura y sin demoras.

Cabe resaltar que esta implementación forma parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N.° 000088-2025-P-CE-PJ, suscrito con el Banco de la Nación el pasado 14 de agosto. Como se recuerda, en el marco de este convenio, en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, a cargo de la jueza Dra. Ingrid Fiorella Mendoza Cieza, con la asistencia de la secretaria judicial Dra. Doris Haydee Pisfil Salazar, se concretó la primera apertura de cuenta de ahorro automatizada para pago de pensión alimenticia dentro del proceso de Ejecución de Acta de Conciliación (Exp. N.° 1510-2024), seguido por D. H. H. contra S. H. O. P.

Este avance busca garantizar una gestión célere, segura y estandarizada en los procesos judiciales de alimentos, en concordancia con el principio del interés superior del niño, niña y adolescente y con la obligación del Estado de asegurar mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los derechos alimentarios.

La puesta en marcha de este sistema en Lambayeque marca un paso decisivo hacia la modernización del servicio de justicia, al reducir trámites presenciales, minimizar riesgos de demora o error, y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial como garante del acceso oportuno a la pensión alimenticia, un derecho fundamental para el desarrollo integral de la niñez.