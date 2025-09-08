Nueva Sede Judicial de Cajamarca a punto de concluir: 99.15% de avance y lista para ser inaugurada en noviembre

La sede contará con 18 órganos jurisdiccionales y mejores condiciones para los magistrados y la ciudadanía. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, anunció que la construcción de la nueva sede judicial de Cajamarca alcanzó un 99.15% de avance físico, consolidándose como una de las infraestructuras más modernas y completas del Poder Judicial en todo el país.

El anuncio se realizó este viernes 5 de setiembre, durante el acto de iluminación de la edificación, donde se encendieron por primera vez los sistemas de luminarias internas y externas. Acompañado de jueces y juezas de la Corte, el presidente Sáenz Pascual recorrió cada uno de los ambientes y destacó la calidad de los trabajos ejecutados.

Durante la visita se supervisó el moderno Centro de Datos (Data Center), que contará con 8 gabinetes, 4 aires de precisión y un sistema de conectividad integral, convirtiéndose en el núcleo tecnológico que centralizará la información y garantizará la seguridad digital de todo el edificio. “Este Data Center será el corazón tecnológico del Poder Judicial en Cajamarca, asegurando la continuidad y confiabilidad de los servicios”, resaltó la autoridad judicial.

La inauguración está prevista para noviembre de 2025.

La imponente sede, ubicada en el Complejo Qhapac Ñan, se erige en un terreno de 5,004.74 m², con 12,159.13 m² de área construida y 1,850.03 m² de área libre. Albergará 18 órganos jurisdiccionales, entre ellos Salas Superiores, Juzgados Penales, Civiles y de Trabajo, además de múltiples áreas administrativas. Asimismo, contará con ambientes para archivos, estacionamiento, ascensores, escaleras de evacuación presurizadas, sistema contra incendios, videovigilancia y un grupo electrógeno que garantiza autonomía energética.

El presidente Sáenz Pascual informó que la obra, ejecutada por el Consorcio Capulí, estará lista para su entrega en las próximas semanas y se prevé su inauguración oficial a fines de noviembre de 2025.

“Estamos a punto de entregar a Cajamarca y al Perú una sede judicial moderna, segura y accesible, pensada para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros magistrados y servidores, y sobre todo para brindar a la ciudadanía un servicio de justicia más digno y eficiente”, expresó la autoridad judicial.