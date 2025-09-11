HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Cajamarca avanza hacia la oralidad civil: reunión de trabajo con el poder judicial

La sesión cuenta con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, magistrados civiles y el equipo técnico de la oralidad civil de Lima.

Equipo tiene como objetivo facilitar la justicia. Fuente: Difusión.
Equipo tiene como objetivo facilitar la justicia. Fuente: Difusión.

Hoy, jueves 11 de setiembre, se viene desarrollando en la sede judicial de Cajamarca una reunión de trabajo con la participación del Dr. Ramiro Bustamante Zegarra, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien se conectó virtualmente desde Palacio de Justicia.

La sesión cuenta con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, magistrados del área civil, el gerente distrital, el equipo técnico de la oralidad civil de Lima y la administradora del Módulo Civil de Cajamarca.

Dr. Ramiro Bustamante Zegarra se conectó virtualmente desde Palacio de Justicia.

Dr. Ramiro Bustamante Zegarra se conectó virtualmente desde Palacio de Justicia.

El tema central abordado esta tarde fue la implementación de la oralidad en la Sala Civil de Cajamarca, Sala Civil de Chota y los juzgados civiles de provincias, en el marco de la visita del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, que se desarrollará durante los días 11 y 12 de setiembre.

