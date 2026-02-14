➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 14 de febrero, según Jhan Sandoval
El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 14 de febrero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.
Este sábado 14 de febrero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 14 de febrero?
Aries
Si tienes pareja, te cuesta expresar tus sentimientos, pero esa persona tiene dudas de lo que sientes y será mejor que seas más expresivo. Si estás solo, no te aísles y asiste a esa reunión social.
Tauro
Los malos momentos han quedado atrás, pero te cuesta confiar en los cambios que ha dado tu pareja. Tienes que creer en ella y en sus intenciones de mejorar y estabilizar la relación.
Géminis
Esa persona que es evasiva ya no te genera ningún interés. Ahora esperas la llegada de alguien que realmente quiera comprometerse. Si tienes pareja, evita los reclamos y disfruta del día.
Cáncer
No puedes estar siempre a la defensiva. Baja la guardia y déjate llevar por lo que sientes. Si no tienes pareja, asiste a esa reunión a la que te invitaron. Serás el centro de la atención, aprovéchalo.
Leo
Si tienes pareja, es el momento de hablar con ella y expresar todo aquello que te ha generado inseguridad. Si no tienes a nadie, esa persona te saludará, sé más expresivo y demostrativo.
Virgo
Te darás cuenta que a tu pareja aún le cuesta perdonar los errores que cometiste en su momento. Aprovecha el día para pedir disculpas y mutuamente sanar. Si estás solo, olvida ese pasado.
Libra
No puedes mostrarte tan rígido, especialmente si deseas aclarar las dudas que te han hecho discutir con tu pareja. Si estás solo, no trates de averiguar sobre esa persona. Trata de olvidarla.
Escorpio
Tu pareja aprovechará la celebración para hacerte preguntas sobre el futuro de la relación. Sé claro y no generes expectativas si no te sientes seguro. Si estás solo, alguien se comunicará.
Sagitario
Ahora que estarás al frente de tu pareja aclara las diferencias que han tenido, pero pon de tu parte y trata de no rivalizar, solo así se entenderán. Si estás solo, tu energía será atractiva y magnética.
Capricornio
Te cuesta expresar tus sentimientos, pero tu pareja espera más demostraciones y hoy es la fecha indicada para hacerlo. Si no tienes pareja, abre tu corazón y no cierres a las oportunidades.
Acuario
Estás muy sensible, lo que te permitirá tanto expresar lo que sientes como empatizar con tu pareja. Es un día de amor y reconciliación. Si estás solo, no te hagas daño con recuerdos del pasado.
Piscis
Si no tienes pareja, una persona interesada en ti te saludará. Posiblemente tengas una reunión con amigos, la pasarás muy bien. Si tienes pareja, ambos necesitan sanar heridas y confiar.