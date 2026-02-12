➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de febrero, según Jhan Sandoval
Este 12 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 11 de febrero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 11 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas
Este jueves 12 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 11 de febrero, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 12 de febrero?
Aries
Ese proyecto que comenzaste con tantas ilusiones están por convertirse en una gran realidad. En el amor esa persona no entiende de negativas y seguirá insistiendo. Mantén tu distancia.
TE RECOMENDAMOS
PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Tauro
Un superior te pedirá apoyo en el desarrollo de un proyecto que resulta complicado y demandante. Es el momento de mostrar tu capacidad y experiencia. En el amor, no tomes distancia.
Géminis
Un compañero que trabajó contigo te hará una propuesta atractiva, pero poco consistente. No desarrolles nada que no te brinde realmente seguridad. En el amor, alguien regresa.
Cáncer
No le des tanta importancia a esos comentarios que se han dicho de ti. Será solo por tu capacidad y no porque te defendiste que callarás a todos aquellos que han intentado desprestigiarte.
Leo
Si bien tu experiencia te permite opinar con criterio, las ideas de tus compañeros son igual de valiosas y las debes de considerar. De lo contrario, podrías tener problemas y no llegar a consensos.
Virgo
Luego de mucho tiempo el equipo al que perteneces está realmente alineado y verás avances significativos de ahora en adelante. En el amor, a esa persona le afecta tu aparente indiferencia.
Libra
Aunque tus ideas resulten novedosas no es el momento de aterrizarlas. Faltan herramientas y una estrategia adecuada, paciencia. En el amor, esa persona declarará sus sentimientos.
Escorpio
Resuelves un problema familiar que te mantenía intranquilo. Esto te permitirá retomar tu agenda laboral sin tantas preocupaciones en la cabeza. En el amor, sé conciliador y evita discusiones.
Sagitario
Tienes que ponerte de pie y seguir adelante. El que un proyecto se acabe solo representa un terreno libre para nuevas y mejores oportunidades. Llegan propuestas nuevas y mejores.
Capricornio
No estás viendo con claridad la solución y no quieres solicitar apoyo por temor a recibir críticas. Supera tu orgullo y llama a las personas que saben más que tú. Solo así podrás avanzarás.
Acuario
Si esperas a que sean tus compañeros los que resuelvan ese problema laboral, el tiempo seguirá pasando y no llegarán las soluciones. En el amor, esa persona siente celos. Dale más seguridad.
Piscis
Tienes que soltar y no aferrarte a nada. Viene un cambio importante a nivel laboral que marcará un nuevo rumbo en tu carrera. En el amor domínate y no dejes que ninguna pasión te conduzca.