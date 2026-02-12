➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de febrero, según Jhan Sandoval

Este jueves 12 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 12 de febrero?

Aries

Ese proyecto que comenzaste con tantas ilusiones están por convertirse en una gran realidad. En el amor esa persona no entiende de negativas y seguirá insistiendo. Mantén tu distancia.

TE RECOMENDAMOS PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Un superior te pedirá apoyo en el desarrollo de un proyecto que resulta complicado y demandante. Es el momento de mostrar tu capacidad y experiencia. En el amor, no tomes distancia.

Géminis

Un compañero que trabajó contigo te hará una propuesta atractiva, pero poco consistente. No desarrolles nada que no te brinde realmente seguridad. En el amor, alguien regresa.

Cáncer

No le des tanta importancia a esos comentarios que se han dicho de ti. Será solo por tu capacidad y no porque te defendiste que callarás a todos aquellos que han intentado desprestigiarte.

Leo

Si bien tu experiencia te permite opinar con criterio, las ideas de tus compañeros son igual de valiosas y las debes de considerar. De lo contrario, podrías tener problemas y no llegar a consensos.

Virgo

Luego de mucho tiempo el equipo al que perteneces está realmente alineado y verás avances significativos de ahora en adelante. En el amor, a esa persona le afecta tu aparente indiferencia.

Libra

Aunque tus ideas resulten novedosas no es el momento de aterrizarlas. Faltan herramientas y una estrategia adecuada, paciencia. En el amor, esa persona declarará sus sentimientos.

Escorpio

Resuelves un problema familiar que te mantenía intranquilo. Esto te permitirá retomar tu agenda laboral sin tantas preocupaciones en la cabeza. En el amor, sé conciliador y evita discusiones.

Sagitario

Tienes que ponerte de pie y seguir adelante. El que un proyecto se acabe solo representa un terreno libre para nuevas y mejores oportunidades. Llegan propuestas nuevas y mejores.

Capricornio

No estás viendo con claridad la solución y no quieres solicitar apoyo por temor a recibir críticas. Supera tu orgullo y llama a las personas que saben más que tú. Solo así podrás avanzarás.

Acuario

Si esperas a que sean tus compañeros los que resuelvan ese problema laboral, el tiempo seguirá pasando y no llegarán las soluciones. En el amor, esa persona siente celos. Dale más seguridad.

Piscis

Tienes que soltar y no aferrarte a nada. Viene un cambio importante a nivel laboral que marcará un nuevo rumbo en tu carrera. En el amor domínate y no dejes que ninguna pasión te conduzca.