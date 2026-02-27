➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te depara el futuro? Consulta el horóscopo de hoy y prepárate para atraer el éxito en el amor, las finanzas y la salud, según tu signo zodiacal. No dejes pasar las señales del universo y aprovecha las oportunidades que los astros tienen para ti.
Este sábado 28 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero?
- Aries: Estarás al frente de una actividad que requiere de toda tu paciencia. Para conseguir mejores resultados será conveniente que pospongas reuniones sociales. Necesitas avanzar y culminar.
- Tauro: No sientes que esa persona te da el trato que realmente te mereces, pero tampoco estás dándote a entender. Tienes que ser directo, de lo contrario la incomodidad que tienes irá en aumento.
- Géminis: Estás replanteándote muchas cosas y, entre ellas, el hecho de soltar algunas relaciones que no han sido positivas en tu vida. Soltarás vínculos para tejer relaciones nuevas y sobre todo saludables.
- Cáncer: Esperar a que esa persona reconozca todo el esfuerzo que haces por ella no será la solución. Necesita no tenerte o no recibir todo lo que brindas para que realmente sea consciente y cambie.
- Leo: Hoy terminas de pagar todas las deudas o pendientes que tenías. Liberarte de esta preocupación te dará calma. Deseas ahorrar para nuevos proyectos, solo evita restringirte en exceso.
- Virgo: No te sobre exijas tanto y date un tiempo para descansar. Te sientes agotado y no puedes ignorar tu estado. Ese dinero que esperas demorará en llegar. Cuida tu presupuesto y no te sobreexcedas.
- Libra: Cada vez confías más en tu capacidad y eso se evidencia en el buen desarrollo de tu labor. En el amor, tu energía es radiante, esto llamará la atención de todo aquel que te rodee. Hoy conquistarás.
- Escorpio: Sentirás que una persona ajena a tu círculo íntimo hace un juicio severo sobre tus costumbres o maneras de pensar. Te costará dejar pasar esta situación. Evita discusiones, contrólate.
- Sagitario: No puedes desaprovechar el día. Hay cosas importantes por avanzar y el tiempo libre que tienes ahora es clave para tener todo en orden. En el amor, no seas indiferente con tu pareja. Escúchala.
- Capricornio: Te sientes bien, tanto en lo personal, como con el entorno que te rodea. Hoy las personas más cercanas a ti te buscarán para compartir un momento muy agradable. Anímate, te divertirás.
- Acuario: Tienes que regular tus horas de dormir. Es posible que te estés acostando muy tarde y levantando muy temprano. En el amor, apaga esas voces que te dictan cosas negativas. No desconfíes.
- Piscis: Surgirá un gasto imprevisto que puede alterar tu presupuesto. No prometas asistir a reuniones si no estás seguro de hacerlo, una amistad podría resentirse al encontrar luego tu negativa.