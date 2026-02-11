HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 11 de febrero, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales este 11 de febrero. Conoce lo que el universo les depara en amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero.
Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero. | Foto: Composición LR

En el horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero, los astros ofrecen nuevas predicciones para cada signo zodiacal, brindando orientación en el amor, el trabajo y la salud. A través del horóscopo de Jhan Sandoval, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer lo que les depara el destino.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero?

  • Aries: Una persona que espera saldes un pendiente económico te llamará para recordarte la deuda. No pospongas más y cumple con tu palabra. En el amor, tu pareja está resentida. Discúlpate.
  • Tauro: No te disperses en temas de poca importancia. Tienes mucho por hacer y la falta de concentración podría traerte consecuencias. En el amor, un día de reconciliación y armonía familiar.
  • Géminis: Es posible que tengas que desplazarte a distintos lugares por una serie de pendientes laborales. Tendrás una jornada agotadora, pero productiva. En el amor, sé claro y no tomes distancia.
  • Cáncer: No lleves ni traigas comentarios de otras personas. Por más que no tengas mala intención, se tomará a mal tu proceder. En el amor, no evadas las aclaraciones y afronta esa discusión.
  • Leo: Aunque la noticia que recibas no sea la esperada, no será una respuesta definitiva y todo cambiará para bien. En el amor, volverás a tener deseos de ver a esa persona que llama tanto tu atención.
  • Virgo: Decides alejarte de personas que intrigan contra otras y solo conservarás aquellas que actúan con transparencia. En el amor, te reconcilias con tu pasado. Ya no albergarás rencor ni dolor.
  • Libra: Una persona que está muy agradecida por todo el apoyo que le brindaste te dará un presente con el que demostrará el aprecio que te tiene. En el amor, habrá mayor equilibrio y tranquilidad.
  • Escorpio: Anímate a realizar ese estudio o capacitación. Aunque no te parezca importante, será la llave que te abrirá las puertas a un mayor crecimiento. En el amor, vuelve la armonía a tu relación.
  • Sagitario: Un familiar te solicitará apoyo económico, pero es posible que no cuente con las posibilidades para devolverte. Sé muy prudente con tus decisiones. En el amor, evita ocultar cosas.
  • Capricornio: Luego de tanto esfuerzo y constancia, logras los resultados que esperabas a nivel laboral. En lo económico, evita invertir tus capitales en proyectos que no te aseguren pronto retorno.
  • Acuario: No pierdas el tiempo buscando culpables y dedícate a resolver ese problema que se ha presentado. En el amor, si no puedes perdonar a esa persona por sus errores es mejor tomar distancia.
  • Piscis: Tu capacidad y precisión resaltan, pero tu modestia no te permite ver lo que vales a nivel laboral. Cree en tu capacidad y evita que otros se aprovechen de ti. En el amor, no caigas en la monotonía.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 10 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 10 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 11 de febrero: predicciones para tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 11 de febrero: predicciones para tu signo zodiacal

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 10 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 10 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Horóscopo de Acuario para hoy sábado 29 de mayo de 2021

Horóscopo de Acuario para hoy sábado 29 de mayo de 2021

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Sorteo de La Tinka del 11 de febrero: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 10 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de febrero, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ciudadanos por el Perú gasta cerca de S/1 millón en franja electoral pese a tener listas improcedentes

Congreso: empresarios chinos declararán mañana ante la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025