HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de diciembre, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval para el 21 de diciembre presenta pronósticos dirigidos a cada signo del zodiaco. Conoce las revelaciones del universo en temas de amor, salud y ámbito laboral.

Lee el horóscopo de hoy, 21 de diciembre.
Lee el horóscopo de hoy, 21 de diciembre. | Foto: La República

Este domingo 21 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de diciembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, domingo 21 de diciembre?

  • Aries: Aunque algunas circunstancias te inviten a actuar de forma precipitada, lo correcto será que medites en cada paso que des. En el amor, luego de esa decepción llega una nueva oportunidad.
  • Tauro: A pesar de lo interesante de esa sociedad que te están proponiendo, aún no es el tiempo para formalizar lazos debido a la falta de presupuesto. Espera estabilizarte, luego podrás emprender.
  • Géminis: Es necesario que regularices algunos documentos que están pendientes. Para este fin, contarás con el apoyo de una persona de confianza que sabe el manejo de estos temas. Todo se solucionará.
  • Cáncer: Estarías esperando mucho compromiso de parte de alguien que evidencia una actitud evasiva. Hay actos que son una respuesta y debes basarte en los hechos para que tomes decisiones.
  • Leo: Necesitas llegar a un acuerdo económico para realizar ese viaje o proyecto que tienes en mente. En lo sentimental, alguien que se había distanciado se acercará con la intención de reconquistarte.
  • Virgo: Tendrás que relacionarte con muchas personas, algunas serán nuevas para ti, lo que podría intimidarte. No pierdas espontaneidad, el grupo al que te integrarás será armonioso y productivo.
  • Libra: Tienes gestiones importantes sobre la marcha que no deberían interrumpirse por desacuerdos que tengas con el entorno. Llega a un conceso y no generes divisiones, solo así avanzarás.
  • Escorpio: Encuentras la manera más práctica e inteligente de hacer realidad ese proyecto que hace tiempo deseas concretar. Empiezan a abrirse frente a ti nuevas oportunidades para tu crecimiento.
  • Sagitario: El esfuerzo y la dedicación te permitirán materializar un objetivo por tanto tiempo deseado. Perseguirás metas mayores y tendrás la posibilidad de crear alianzas con personas importantes. 
  • Capricornio: Un cambio inesperado en tus planes complicaría en horarios lo que tenías planificado. Esto supone lidiar con nuevos obstáculos, pero gracias a tu perseverancia todo lo resolverás.
  • Acuario: Hay un tema económico que necesitas resolver, pero no lograrías nada si solo piensas en el problema, sin darle cabida a la estrategia ni a las soluciones. Concéntrate y enfócate, luego todo cambiará.
  • Piscis: Las demoras que estás experimentando se deben a una serie de trabas que aún no se han evidenciado, pero que necesitas reconocer. Investiga. En lo familiar, luego de un pleito surge la reconciliación.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 19 de diciembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025