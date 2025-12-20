➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de diciembre, según Jhan Sandoval

HOYSuscripcion LR Focus

El horóscopo de Jhan Sandoval para el 20 de diciembre presenta pronósticos dirigidos a cada signo del zodiaco. Conoce las revelaciones del universo en temas de amor, salud y ámbito laboral.

Horóscopo de HOY, sábado 20 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval.
Horóscopo de HOY, sábado 20 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Este sábado 20 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, sábado 20 de diciembre?

Aries

Esa persona está malinterpretando tus comentarios, tengas la intención o no, es importante evitar confrontaciones, será la única manera de evitar represalias que perturben tu tranquilidad.

Tauro

Tu atención estará centrada en una actividad que podría alejarte de otro tipo de responsabilidades. Alguien muy cercano notará este descuido y llamará tu atención, tienes que ordenarte.

Géminis

No permitas que temas intrascendentes te hagan rivalizar con esa persona tan importante para ti. Busca un espacio para dialogar y limar asperezas, evitarás prologar esta situación.

Cáncer

Surge un encuentro armonioso con alguien que te importa afectivamente, es posible que hablen de compromiso; llega un período de solidez y estabilidad. Solo domina tu inseguridad.

Leo

Tienes temores que no te permiten actuar objetivamente. Despeja tu mente y actúa de una manera práctica; hoy todo empezará a girar a tu favor, especialmente en lo vinculado a tu economía.

Virgo

Tus formas no están siendo las más cordiales; si deseas mejorar la relación con tu entorno necesitas ser más flexible y cercano emocionalmente. Inténtalo, recuperarás armonía a tu alrededor.

Libra

No es el momento para actuar o aclarar, es mejor guardar silencio y reflexionar ya que podrías predisponerte a más tensiones de las existentes. La soledad te ayudará a recuperar ecuanimidad.

Escorpio

Los ánimos alterados de quien amas te hacen pensar en lo conveniente de una separación. No te rijas por emociones y aclara tu pensamiento, solo así tomarás decisiones certeras.

Sagitario

Tienes que resolver asuntos importantes y no puedes tener dudas, es el momento de apelar a una asesoría detallada, solo así encontrarás el camino correcto. Hoy habrá armonía y reconciliación.

Capricornio

Tu actitud ha sido severa con alguien que no lo merecía. Aunque te cuesta pedir disculpas, hoy tomarás conciencia y buscarás acercarte mostrando un lado diferente y más conciliador.

Acuario

Estarás totalmente dedicado a una actividad extenuante y es posible que tu familia te exija la atención que hoy no puedes dar. No te sobrecargues, organízate y delega responsabilidades.

Piscis

Tienes que ser prudente con tus comentarios u opiniones, especialmente al referirte a una tercera persona, de lo contrario podrían generarse discrepancias o diferencias que puedes evitar.

