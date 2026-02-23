Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 23 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

En el horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, con énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones sinceras, asumir retos con ingenio y abrirse a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, lunes 23 de febrero

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día te empuja a actuar. Si tienes una idea en mente, es momento de moverla. En lo sentimental, baja la intensidad antes de responder; escuchar te dará ventaja. Una oportunidad inesperada podría obligarte a decidir rápido. Confía en tu instinto, pero no te precipites.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Comienzas a sentir mayor seguridad en temas económicos o personales. Es un buen día para ordenar cuentas y pensar a futuro. En pareja, hablar claro evitará malentendidos. No subestimes un consejo cercano; puede abrirte los ojos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu cabeza no para, y eso puede jugar a tu favor si te enfocas. Organiza prioridades y evita dispersarte. En el amor, algo inesperado puede sacarte una sonrisa. Cerrar pendientes hoy te dará tranquilidad mañana.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Estás más sensible de lo habitual, pero eso te permite conectar profundamente. Escucha tu intuición antes de dar un paso importante. Un asunto familiar necesitará tu apoyo. Dedicar tiempo a los tuyos será sanador.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy es difícil que pases desapercibido. Reconocen tu esfuerzo y eso eleva tu ánimo. En el amor, demuestra con acciones más que con palabras. Retomar un proyecto creativo puede devolverte motivación.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu capacidad para organizar será clave. Aprovecha para estructurar planes y avanzar con método. No te exijas perfección en todo. Una solución práctica aparecerá cuando menos lo esperes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Te enfrentas a una decisión importante. No te apresures: analizar bien será tu mejor estrategia. En el amor, la calma restablece el equilibrio. Alguien podría sorprenderte con una propuesta interesante.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hay movimientos que cambian el panorama. Lo que parecía detenido comienza a fluir. Mantén tu determinación y evita entrar en conflictos innecesarios. Hoy tu fuerza interior será decisiva.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Necesitas aire nuevo. Planear un cambio o viaje te llenará de entusiasmo. En lo sentimental, sé prudente con tus palabras. Una conversación honesta aclarará lo que vienes pensando hace tiempo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu esfuerzo empieza a notarse. Resultados concretos te darán tranquilidad. Organiza bien tu día para no sobrecargarte. En lo emocional, abrirte un poco más fortalecerá tus vínculos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente creativa está imparable. Es momento de innovar o apostar por algo diferente. Una charla sincera en pareja traerá claridad. Noticias sobre estudios o proyectos podrían sorprenderte.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es tiempo de cerrar ciclos. Tu intuición te guía hacia decisiones más conscientes. Busca un momento de paz para ordenar tus emociones. Un gesto sencillo tuyo tendrá un impacto profundo en alguien más.