El año del caballo de fuego iniciará en febero de 2026, según el horóscopo chino. | Foto: Composición LR

El 2026 marcará el inicio del Año del Caballo de Fuego, un periodo que, según la astrología china, traerá consigo energía, dinamismo y desafíos en igual medida. Este nuevo ciclo lunar, que iniciará en febrero, promete un impulso renovado para quienes buscan crecimiento personal y profesional, aunque también exigirá equilibrio para no dejarse llevar por la impulsividad característica del elemento fuego. De acuerdo con las predicciones orientales, será un año favorable para la acción, el cambio y la expansión, pero solo aquellos que sepan canalizar su energía lograrán alcanzar sus metas sin perder estabilidad emocional o material.

La llegada del Caballo de Fuego también simboliza valentía, creatividad y entusiasmo, rasgos que influirán de manera distinta en cada uno de los doce signos del zodíaco chino. Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo verán oportunidades y obstáculos específicos en 2026, especialmente en los ámbitos del amor, la salud y el dinero.

Así será el año del caballo de fuego y cómo le irá al resto de signos en 2026. Foto: Gemini

Predicciones por signo chino para 2026

Rata (nacidos en 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Caballo es el opuesto directo de la Rata en el zodíaco, por lo que será un año desafiante. Se requerirá prudencia en el trabajo y las finanzas, evitando riesgos innecesarios. En el amor, podrían surgir tensiones o distanciamientos por exceso de orgullo. La salud necesitará atención al sistema nervioso y momentos de descanso para evitar el agotamiento. Aprovecha los meses de primavera para reorganizar tus metas.

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey encontrará estabilidad si actúa con constancia. Profesionales y empresarios de este signo podrían recibir nuevas oportunidades laborales, aunque el exceso de trabajo podría afectar su bienestar. En el plano afectivo, será un año de fortalecimiento y madurez emocional. Un entorno familiar armonioso será clave para mantener la serenidad.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Año de expansión y liderazgo. La energía del fuego y del caballo favorece el espíritu aventurero e innovador del Tigre. Habrá éxito en proyectos personales y reconocimiento profesional, especialmente desde mitad de año. En el amor, se auguran romances apasionados o consolidación de relaciones. Se recomienda cuidar la comunicación y practicar deportes para descargar tensión.

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo, más conservador y cauteloso, podría sentirse sobrepasado por el ritmo acelerado del Caballo de Fuego. Sin embargo, el año ofrecerá oportunidades para salir de la zona de confort y desarrollar nuevas habilidades. En lo sentimental, será momento de honestidad y claridad. Los viajes o mudanzas traerán renovación.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Gran año para el Dragón, que se verá impulsado por la energía del fuego. Tendrá magnetismo, creatividad y suerte financiera. Las asociaciones estratégicas podrían dar frutos rápidos, aunque se aconseja mantener humildad y foco. En el amor, el encanto natural del signo atraerá nuevas relaciones o revivirá la pasión. Cuidado con el exceso de confianza.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El año demandará flexibilidad mental. La Serpiente, de carácter analítico, deberá aprender a actuar con más intuición y menos cálculo. En el ámbito laboral, las oportunidades surgirán en entornos digitales o de comunicación. El amor será misterioso, con encuentros inesperados. Meditar o practicar yoga ayudará a mantener el equilibrio.

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Como protagonista del año, el Caballo brilla por su entusiasmo y determinación. Será un periodo favorable para iniciar negocios, ampliar redes o asumir cargos de liderazgo. No obstante, el mismo fuego que impulsa puede causar sobrecarga o decisiones impulsivas. En el amor, la libertad será prioridad; las relaciones que restrinjan tenderán a romperse. La clave será canalizar la energía en proyectos constructivos.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra encontrará oportunidades de crecimiento emocional y artístico. Aunque los primeros meses pueden traer cierta inestabilidad, la segunda mitad del año promete mejoras económicas. En el ámbito sentimental, habrá reconciliaciones o nuevas conexiones que aportarán calma y apoyo mutuo. Cuida el descanso y las finanzas.

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La astucia natural del Mono brillará en 2026. Será un año favorable para quienes innoven o se arriesguen inteligentemente. Se perfilan avances en estudios, negocios y proyectos creativos. El amor se tornará emocionante, con giros inesperados. Sin embargo, el exceso de confianza podría generar malentendidos, por lo que se recomienda mantener la prudencia.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo vivirá un año de orden y reestructuración. El Caballo de Fuego demandará autenticidad, lo cual llevará a muchos Gallos a replantearse metas o relaciones. A nivel profesional, habrá reconocimiento por esfuerzo constante. En la vida amorosa, los solteros podrían encontrar a alguien que los inspire a largo plazo. Prioriza la salud mental.

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro tendrá un año de recompensas después de un largo periodo de esfuerzo. Se abrirán puertas en el ámbito laboral o académico, especialmente para quienes han mantenido disciplina. En el amor, la comunicación sincera será vital. Se sugiere evitar los excesos y cuidar la alimentación, ya que el estrés podría pasar factura.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Caballo de Fuego traerá entusiasmo y renovación para el Cerdo. Será un año en el que la suerte acompañe proyectos financieros y estudios. La vida social se activará, favoreciendo romances y amistades nuevas. Sin embargo, se aconseja no dispersarse y mantener el enfoque en objetivos concretos. Disfruta, pero sin descuidar la estabilidad emocional.