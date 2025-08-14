Muy buenas noticias para inmigrantes en Florida: extranjeros con TPS podrán tramitar licencias de conducir tras nueva guía de FLHSMV
Inmigrantes con TPS deben presentar documentos de USCIS ante FLHSMV para tramitar licencias de conducir en Florida.
El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) emitió una nueva guía que permite a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación.
La reanudación del procesamiento de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales se debe a recientes fallos judiciales que extendieron el TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Venezuela.
FLHSMV confirma que inmigrantes con TPS podrán tramitar licencias de conducir
Tras la nueva guía de FLHSMV, los inmigrantes con TPS podrán tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales en Florida.
Esta reanudación de servicios beneficia a los extranjeros de Honduras y Nicaragua con TPS válido hasta el 18 de noviembre de 2025.
La situación es similar para los venezolanos, pero podrán obtener estos documentos hasta el 2 de octubre de 2026 por una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Requisitos para obtener la licencia de conducir en Florida
Para tramitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en Florida, los inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Venezuela deben presentar documentos válidos que acrediten la validez del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Esto incluye comprobantes migratorios actualizados y otros documentos oficiales emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Sin embargo, las regulaciones del Real ID establecen que los inmigrantes con TPS solo podrán obtener licencias temporales.