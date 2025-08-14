HOYSuscripcion LR Focus

USA

Muy buenas noticias para inmigrantes en Florida: extranjeros con TPS podrán tramitar licencias de conducir tras nueva guía de FLHSMV

Inmigrantes con TPS deben presentar documentos de USCIS ante FLHSMV para tramitar licencias de conducir en Florida.

Inmigrantes con TPS en Florida pueden obtener licencias hasta 2026 por nueva guía de FLHSMV.
Inmigrantes con TPS en Florida pueden obtener licencias hasta 2026 por nueva guía de FLHSMV. | Composición LR

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) emitió una nueva guía que permite a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación.

La reanudación del procesamiento de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales se debe a recientes fallos judiciales que extendieron el TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Venezuela.

PUEDES VER: Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

lr.pe

FLHSMV confirma que inmigrantes con TPS podrán tramitar licencias de conducir

Tras la nueva guía de FLHSMV, los inmigrantes con TPS podrán tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales en Florida.

Esta reanudación de servicios beneficia a los extranjeros de Honduras y Nicaragua con TPS válido hasta el 18 de noviembre de 2025.

La situación es similar para los venezolanos, pero podrán obtener estos documentos hasta el 2 de octubre de 2026 por una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos.

FLHSMV emitió una nueva guía que permite a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación. Foto: composición LR

FLHSMV emitió una nueva guía que permite a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación. Foto: composición LR

PUEDES VER: Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

lr.pe

Requisitos para obtener la licencia de conducir en Florida

Para tramitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en Florida, los inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Venezuela deben presentar documentos válidos que acrediten la validez del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Esto incluye comprobantes migratorios actualizados y otros documentos oficiales emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Sin embargo, las regulaciones del Real ID establecen que los inmigrantes con TPS solo podrán obtener licencias temporales.

