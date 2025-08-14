Muy buenas noticias para inmigrantes en Florida: extranjeros con TPS podrán tramitar licencias de conducir tras nueva guía de FLHSMV

Inmigrantes con TPS en Florida pueden obtener licencias hasta 2026 por nueva guía de FLHSMV. | Composición LR

Inmigrantes con TPS en Florida pueden obtener licencias hasta 2026 por nueva guía de FLHSMV. | Composición LR

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) emitió una nueva guía que permite a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación.

La reanudación del procesamiento de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales se debe a recientes fallos judiciales que extendieron el TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Venezuela.

FLHSMV confirma que inmigrantes con TPS podrán tramitar licencias de conducir

Tras la nueva guía de FLHSMV, los inmigrantes con TPS podrán tramitar licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales en Florida.

Esta reanudación de servicios beneficia a los extranjeros de Honduras y Nicaragua con TPS válido hasta el 18 de noviembre de 2025.

La situación es similar para los venezolanos, pero podrán obtener estos documentos hasta el 2 de octubre de 2026 por una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Requisitos para obtener la licencia de conducir en Florida

Para tramitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en Florida, los inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Venezuela deben presentar documentos válidos que acrediten la validez del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Esto incluye comprobantes migratorios actualizados y otros documentos oficiales emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Sin embargo, las regulaciones del Real ID establecen que los inmigrantes con TPS solo podrán obtener licencias temporales.