Entre las agrupaciones que animarán la celebración se encuentran La Única Tropical y Hermanos Yaipén, además de Mauricio Mesones, Diosdado Gaitán Castro y más. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Lima se alista para celebrar los 491 años de fundación de la Ciudad de los Reyes con un masivo concierto en la Plaza de Armas, lugar que acogerá a miles de peruanos que desean celebrar este aniversario a lo grande. Si bien la fecha central es el domingo 18 de enero, se ha organizado para este sábado 17 de enero un espectáculo con algunos de los artistas más rankeados en sus respectivos géneros.

A través de la cuenta de TikTok de la Municipalidad de Lima, este martes 13 de enero se confirmó la lista de artistas que harán disfrutar a grandes y chicos con su repertorio. Entre las agrupaciones que serán parte de esta celebración figuran La Única Tropical y Hermanos Yaipén, dos de los grupos de cumbia más cotizados del mercado.

Artistas se suman a los 491 años de Lima



Si bien la Municipalidad de Lima ha dado a conocer una agenda llena de actividades culturales, artísticas y recreativas para disfrutar este mes por los 491 años de fundación de la capital peruana, miles de personas estuvieron pidiendo la lista de artistas que iba a ofrecer conciertos en la Plaza de Armas.

Además de La Única Tropical y Hermanos Yaipén, la cumbia también llegará a la Plaza de Armas gracias a Mauricio Mesones, quien dio de qué hablar por compartir escenario con Dua Lipa en el Estadio San Marcos. La salsa estará a cargo de la Orquesta Bembé, mientras que el rock estará representado por el Grupo Río.

Una vez más, la música andina estará presente en el aniversario de Lima. Diosdado Gaitán Castro y Pelo D’Ambrosio harán bailar a los peruanos y extranjeros con lo mejor de sus carnavales; Raíces de Jauja cautivará al ritmo de tunantada y Marco Romero rendirá homenaje a la música criolla.

¿Qué otras actividades habrá por el aniversario de Lima 2026?



La Municipalidad Metropolitana de Lima lanzó un cronograma oficial de actividades para celebrar los 491 años de la capital, que incluye serenatas, festivales, desfiles culturales, pasacalles, danzas típicas, así como conversatorios para toda la familia, que destacan la historia y diversidad de nuestra capital. Conoce qué habrá para este jueves 15 de enero hasta el domingo 18 de enero.

Jueves 15 de enero

10:00 a. m. 145° aniversario de la Defensa de Lima. Homenaje al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars.

Viernes 16 de enero

08:00 a. m. Saludo a Lima con una salva de camaretazos

08:10 a. m. Izamiento de banderas

08:20 a. m. Himno Nacional del Perú

08:23 a. m. Desfile municipal

08:30 a. m. Homenaje al último cacique inca “Taulichusco”

08:40 a. m. Homenaje a D. Francisco Pizarro

10:00 a. m. Misa y Te Deum

11:00 a. m. Feria ‘Celebra Lima’, Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas

12 m. Sesión solemne

Municipalidad de Lima

Sábado 17 de enero

11:00 a. m. Feria 'Celebra Lima', Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas

11:00 p. m. Serenata a Lima



Domingo 18 de enero