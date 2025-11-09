HOYSuscripcion LR Focus

Perú hace historia y gana oro en los International Chocolate Awards con su chocolate de calidad mundial

El chocolate peruano alcanza un nuevo hito al ser declarado 'Overall Winner' en los International Chocolate Awards, consolidando su prestigio en el ámbito mundial.

El chocolate peruano se coronó como el más destacado a nivel mundial.
El chocolate peruano se coronó como el más destacado a nivel mundial. | Foto: composición LR/Agraria

El chocolate peruano vuelve a destacar en la escena mundial tras ser proclamado ‘Overall Winner’ en el International Chocolate Awards (ICA), un reconocimiento que lo distingue como el mejor productor del certamen. Este logro reafirma la calidad y el prestigio del cacao nacional, fruto del trabajo de personas agricultoras que apuestan por la excelencia. Con este nuevo galardón, el Perú consolida su liderazgo en la industria chocolatera y refuerza su presencia en los mercados internacionales.

La barra ganadora que representó de manera sobresaliente al Perú es, ni más ni menos, la barra El Ganso, originaria de la región Junín, que destacó por su sabor, calidad y elaboración artesanal.

El peruano Frank Olivares se alzó con el primer puesto en la categoría Esculturas de Chocolate del Salón du Chocolat en París, Francia. Foto: IG - salondelcacaoychocolateperu

PUEDES VER: Día Nacional del Cacao 2025 en el Perú: ¿por qué se celebra y cuáles son los beneficios para la salud?

La barra ganadora como principal ganador del International Chocolate Awards

El logro de Cacaosuyo es el reflejo de años de esfuerzo y dedicación en el desarrollo de un producto que forma parte de la diversidad del país. Desde su fundación en 2012, Cacaosuyo se ha propuesto revelar los secretos más ocultos del cacao peruano. Por ello, su premiación no ha sido casual: ha sido reconocida en diversas ediciones de los International Chocolate Awards (ICA), obteniendo medallas de oro con cacaos provenientes del Amazonas (‘Lakuna’, 2019), Cusco (‘Cusco 80’, 2020 y 2021), Piura (‘Piura Select’, 2022) y, recientemente, Junín (‘El Ganso’, 2025).

“Cada premio no es solo un reconocimiento a nuestro trabajo, sino un homenaje al cacao peruano y a las familias que lo cultivan con pasión. El Ganso representa la esencia de Junín, su tierra, su gente y su potencial infinito”, expresó Samir Giha, fundador de Theobroma Inversiones y creador de Cacaosuyo.

PUEDES VER: ¿Por qué el 13 de septiembre 2025 se celebra el Día Mundial del Chocolate y cuáles son las mejores recetas que se pueden preparar en casa?

El chocolate peruano como máximo exponente a nivel mundial

El chef chocolatero peruano Frank Olivares fue el artífice de que el Perú alcanzara también un importante reconocimiento internacional en el concurso de esculturas de chocolate del prestigioso ‘Salón du Chocolat’ de París. Bajo su dirección, su propuesta conquistó al jurado francés por la fineza de sus ingredientes y su impecable técnica. Con este triunfo, Olivares resaltó el potencial del cacao peruano en el certamen mundial.

“Este trofeo es para el Perú. Nuestra nación fue destacada como el único productor de cacao dentro del circuito del Salón du Chocolat”, señaló Olivares durante la premiación.

