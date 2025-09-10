HOYSuscripcion LR Focus

¿Por qué el 13 de septiembre 2025 se celebra el Día Mundial del Chocolate y cuáles son las mejores recetas que se pueden preparar en casa?

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Mundial del Chocolate, una fecha que revaloriza este delicioso alimento y su rica historia vinculada con el Perú.

El Día Mundial del Chocolate se estableció en honor a varias personalidades ligadas a este dulce.
El Día Mundial del Chocolate se estableció en honor a varias personalidades ligadas a este dulce. | Foto: Dall-e

Cada 13 de septiembre se revalora a uno los productos más apreciados en todo el mundo: el chocolate. Esta fecha especial, conocida como el Día Mundial del Chocolate, convoca a millones de personas que celebran la versatilidad y el encanto de este alimento derivado del cacao. Su historia está estrechamente vinculada a las civilizaciones mesoamericanas y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de placer gastronómico a nivel global.

La conmemoración no solo resalta el disfrute de este dulce en sus múltiples presentaciones, sino que también busca recordar sus raíces históricas y el aporte cultural que lo acompaña. Desde bebidas rituales en tiempos prehispánicos hasta sofisticadas recetas de repostería en la actualidad, el chocolate ha sabido adaptarse a los gustos y tradiciones de cada época y región.

¿Por qué el 13 de septiembre se celebra el Día Mundial del Chocolate?

El origen de esta celebración se remonta a 1995 en Francia, cuando se decidió rendir homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la reconocida obra Charlie y la Fábrica de Chocolate. La elección de la fecha coincidió además con el natalicio de Milton S. Hershey, fundador de la emblemática compañía estadounidense Hershey’s, lo que fortaleció la relevancia de este día a nivel internacional.

Con el paso de los años, esta conmemoración se consolidó como un evento global, donde distintos países realizan actividades dedicadas al chocolate. Aunque también existe el Día Internacional del Chocolate el 7 de julio, impulsado por la Organización Internacional de Productores de Cacao, la fecha de septiembre mantiene un fuerte simbolismo cultural al unir literatura, historia empresarial y tradición gastronómica en torno a este alimento.

Ideas y recetas fáciles para disfrutar en el Día del Chocolate

El Día Mundial del Chocolate es una excelente oportunidad para experimentar en la cocina y compartir momentos especiales. Una opción sencilla es organizar una cata de chocolates de distintos orígenes, donde se comparen sabores, porcentajes de cacao y texturas. También se puede preparar una taza de chocolate caliente acompañada de pan o postres caseros, una tradición que nunca pasa de moda.

En cuanto a recetas, destacan preparaciones como los brownies de chocolate con cerveza negra, que aportan un sabor intenso y una textura húmeda, o la torta de cacao con aceite de oliva, ideal para quienes buscan alternativas sin gluten ni lácteos. Para reuniones más festivas, instalar una fuente de chocolate con frutas y galletas resulta una propuesta divertida y visualmente atractiva. Además, regalar bombones artesanales o compartir recetas en redes sociales con hashtags como #DíaDelChocolate o #ChocolateLovers es otra forma de sumarse a la celebración.

