Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra cada 3 de noviembre?

El primer restaurante especializado en sándwiches abrió en Londres en 1762, inspirado directamente en las costumbres del Conde de Sandwich. Foto: Andina

El sándwich se ha consolidado como un símbolo universal de la comida rápida y accesible, presente en todas las culturas con sabores únicos y preparaciones autóctonas. Cada 3 de noviembre, millones de personas celebran el Día Mundial del Sándwich, una fecha que no solo reconoce su historia, sino también su importancia en la gastronomía global.

En restaurantes, mercados y hogares, el sándwich deja de ser un simple tentempié para convertirse en protagonista. La celebración incluye ferias culinarias, competencias y lanzamientos especiales que reafirman su lugar como uno de los platos más democráticos del mundo. Desde el clásico pan con jamón hasta creaciones gourmet, este ícono gastronómico se adapta a todos los paladares.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Sándwich cada 3 de noviembre?

La elección del 3 de noviembre como Día Mundial del Sándwich responde al natalicio de John Montagu, IV Conde de Sandwich, nacido en Inglaterra en 1718. La historia cuenta que este noble, aficionado a las cartas, pedía que le sirvieran carne entre dos rebanadas de pan para no interrumpir sus juegos. Sin saberlo, su hábito marcaría un antes y un después en la manera de consumir alimentos.

La popularización del término "sándwich" trascendió las fronteras del Reino Unido. En 1927, la Real Academia Española incluyó la palabra en su diccionario, formalizando así el término que hasta entonces se conocía como “pan con carne” o “pan con queso”. La primera receta documentada apareció en 1861 en un libro de cocina de Isabella Beeton, quien incluyó un sencillo sándwich de jamón.

Desde entonces, el sándwich ha evolucionado de forma sorprendente. Su carácter práctico, su diversidad de ingredientes y su facilidad de preparación lo han convertido en una pieza fundamental de la alimentación contemporánea. El Día Mundial de este platillo no solo celebra su origen, sino también su impacto en la cocina de cada país.

Perú posee el mejor sándwich de Latinoamérica, según Taste Atlas 2025

En la edición 2025 del prestigioso ranking de Taste Atlas, el pan con chicharrón fue reconocido como el mejor sándwich de América Latina y uno de los diez más destacados del mundo. Esta delicia peruana ganó notoriedad internacional tras coronarse en el “Mundial de desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos.

El pan con chicharrón se elabora con panceta de cerdo frita hasta alcanzar una textura crujiente, servida dentro de un pan blanco y suave. Suele acompañarse con camote frito y salsa criolla, creando un equilibrio perfecto entre lo dulce, lo salado y lo ácido. Este sándwich representa una fusión entre las técnicas culinarias indígenas y la herencia española, y se ha convertido en un clásico de los desayunos en Perú.

Su reconocimiento internacional no es casualidad. Taste Atlas, una plataforma especializada en gastronomía global, destacó la autenticidad y la riqueza cultural del pan con chicharrón, que ha sido aclamado tanto por críticos culinarios como por el público. Su inclusión en el top 10 refuerza la posición de la cocina peruana en el escenario global.

¿Cuáles son los sándwiches más famosos del mundo?

El sándwich es un emblema gastronómico global. Su capacidad para adaptarse a diferentes ingredientes, estilos y tradiciones lo ha hecho protagonista en todos los continentes. Estos son algunos de los más icónicos a nivel mundial: