Perú Mucho Gusto Lima 2025: fechas, horarios y lugar de la feria gastronómica GRATIS en Magdalena del Mar

Más de 187 expositores participarán en esta edición, representando la riqueza culinaria de todas las regiones del país. Foto: composiciónLR/Andina/PROMPERÚ

La diversidad culinaria del país volverá a brillar con una nueva edición de Perú Mucho Gusto Lima 2025, el encuentro gastronómico que celebra los sabores, tradiciones y creatividad de las 25 regiones del Perú. Este evento se consolida como la feria gastronómica más importante del país y una de las citas imperdibles del calendario turístico nacional, donde la cocina peruana se convierte en protagonista de una experiencia cultural única.

Organizada por PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el respaldo de la Municipalidad de Magdalena del Mar, esta nueva edición llevará el lema “Sabores con historia”. El encuentro busca conectar tradición, innovación e inclusión a través de los sabores que representan la identidad nacional.

¿Cuándo se realiza el Perú Mucho Gusto Lima 2025?

El evento se desarrollará del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025, en un formato completamente gratuito y de acceso controlado. Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de una experiencia inmersiva en torno a la gastronomía peruana, con más de 187 expositores provenientes de las 25 regiones del país.

La feria reunirá restaurantes, productores, artesanos y emprendimientos gastronómicos que compartirán sus recetas, insumos y costumbres. Este año, además, se reforzará el enfoque sostenible mediante un modelo de economía circular, que incluye la gestión responsable de residuos, el uso de vajilla ecológica y la compensación de la huella de carbono.

Entre las actividades más esperadas se encuentran los talleres de panadería artesanal, donde se presentarán variedades tradicionales como el pan chapla, el pan tres puntas y el pan de anís. También se vivirá el “Duelo del Pisco”, competencia entre bartenders de distintas regiones que celebrará el espíritu del destilado nacional. Los amantes del café tendrán su espacio en “Cafés del Perú”, con catas y experiencias sensoriales guiadas por especialistas.

¿En qué horario se llevará a cabo el Perú Mucho Gusto Lima 2025?

El horario de atención para el público será desde las 11:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., durante los cuatro días del evento. Este amplio rango permitirá que tanto familias como visitantes internacionales puedan recorrer con calma los distintos pabellones gastronómicos y culturales.

El ingreso será gratuito, pero requerirá inscripción previa a través del portal de Ticket Master, donde los asistentes deberán registrar su documento de identidad (DNI, pasaporte o carné de extranjería). El sistema de acreditación ha sido diseñado para agilizar el acceso, evitando filas y sin necesidad de descargar códigos QR.

Además del recorrido culinario, la programación incluirá un foro gastronómico, demostraciones en vivo, espacios educativos y presentaciones musicales.

¿Dónde se hará el Perú Mucho Gusto Lima 2025?

La edición 2025 se realizará en la explanada de la Costa Verde del distrito de Magdalena del Mar, un punto estratégico frente al mar limeño que permite acoger a miles de visitantes en un entorno seguro, amplio y de fácil acceso.

El evento contará con el apoyo de LATAM Airlines, Gran Chalán y Tiyapuy como auspiciadores principales, quienes se suman al esfuerzo por promover el turismo interno y la identidad culinaria del país.

Uno de los aspectos más destacados de Perú Mucho Gusto Lima 2025 será su enfoque en la inclusión y accesibilidad universal. Se implementará una Zona de Orientación para personas con discapacidad, señalización en Braille y alto relieve, planos hápticos, audios descriptivos y caminos adaptados. Asimismo, habrá intérpretes de lengua de señas en las actividades centrales.