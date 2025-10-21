Menú del día: aprende a preparar Mondonguito a la Italiana de la forma más fácil y en casa
El Mondonguito a la Italiana fusiona la tradición del país europeo y la peruana desde 1870. Aprende la receta tradicional con ingredientes accesibles y pasos detallados para 4 porciones.
La cocina peruana celebra platos que convierten ingredientes humildes en festines. El Mondonguito a la Italiana destaca entre ellos por su origen migratorio: en 1870, unos 5.000 italianos residían en Perú, con 3.500 en Lima, según registros históricos. Estos genoveses adaptaron su trippa alla fiorentina con ají amarillo local, creando un emblema criollo. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Más de 10.000 italianos llegaron a inicios del siglo XX, enriqueciendo menús limeños con esta preparación que rinde 450-550 calorías por porción. Esta versión casera toma dos horas y sirve a cuatro comensales con elementos del mercado cotidiano.
Ingredientes para preparar Mondonguito a la Italiana
Esta preparación requiere elementos básicos del mercado peruano que garantizan sabor auténtico y nutrición equilibrada:
- Mondongo: 1 kg
- Cebollas: 2 medianas
- Tomates: 3 maduros
- Ajíes amarillos: 2
- Zanahorias: 2
- Nabo: 1
- Arvejas: 1 taza
- Hongos: 1 taza
- Papas: 4 blancas
- Arroz: 2 tazas cocidas
- Queso parmesano: al gusto
Receta paso a paso del Mondonguito a la Italiana
Esta guía simplifica el proceso en seis etapas para un resultado tierno y sabroso en dos horas:
- Limpia el mondongo bajo agua fría, hierve una hora con sal, cambia el agua, añade hierbabuena y cocina 30 minutos más hasta tierno; escurre, corta en tiras y reserva caldo.
- Calienta aceite en olla, dora cebolla picada con comino y pimienta cinco minutos, incorpora ají licuado tres minutos, vierte tomate licuado y vino blanco; reduce cinco minutos.
- Agrega mondongo, zanahorias, nabo, arvejas, hongos y laurel; cubre con una taza de caldo reservado y cocina tapado 20-25 minutos a fuego bajo.
- Incorpora cebolla en pluma y perejil picado; cocina cinco minutos adicionales y ajusta sazón.
- Fríe papas en aceite caliente hasta doradas; cocina arroz graneado con chorrito de aceite.
- Sirve guiso en platos profundos con papas alrededor, arroz al lado y queso parmesano espolvoreado.
Consejos para un Mondonguito a la Italiana perfecto
Estos trucos elevan el guiso desde bueno a memorable con ajustes simples:
- Precocina verduras al vapor para reducir el tiempo total en 20 minutos.
- Sustituye mondongo por setas portobello en versión vegetariana.
- Añade ají panca molido para un picante más intenso.
- Sirve con chicha morada fría para equilibrar sabores.
- Conserva en refrigerador hasta tres días; recalienta a fuego lento.
- Compra mondongo fresco en mercados.
- Controla la cocción exacta para evitar textura gomosa.