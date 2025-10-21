HOYSuscripcion LR Focus

Menú del día: aprende a preparar Mondonguito a la Italiana de la forma más fácil y en casa

El Mondonguito a la Italiana fusiona la tradición del país europeo y la peruana desde 1870. Aprende la receta tradicional con ingredientes accesibles y pasos detallados para 4 porciones.

Receta para preparar mondonguito a la italiana. Foto: Note
La cocina peruana celebra platos que convierten ingredientes humildes en festines. El Mondonguito a la Italiana destaca entre ellos por su origen migratorio: en 1870, unos 5.000 italianos residían en Perú, con 3.500 en Lima, según registros históricos. Estos genoveses adaptaron su trippa alla fiorentina con ají amarillo local, creando un emblema criollo. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Más de 10.000 italianos llegaron a inicios del siglo XX, enriqueciendo menús limeños con esta preparación que rinde 450-550 calorías por porción. Esta versión casera toma dos horas y sirve a cuatro comensales con elementos del mercado cotidiano.

Ingredientes para preparar Mondonguito a la Italiana

Esta preparación requiere elementos básicos del mercado peruano que garantizan sabor auténtico y nutrición equilibrada:

  • Mondongo: 1 kg
  • Cebollas: 2 medianas
  • Tomates: 3 maduros
  • Ajíes amarillos: 2
  • Zanahorias: 2
  • Nabo: 1
  • Arvejas: 1 taza
  • Hongos: 1 taza
  • Papas: 4 blancas
  • Arroz: 2 tazas cocidas
  • Queso parmesano: al gusto

Receta paso a paso del Mondonguito a la Italiana

Esta guía simplifica el proceso en seis etapas para un resultado tierno y sabroso en dos horas:

  • Limpia el mondongo bajo agua fría, hierve una hora con sal, cambia el agua, añade hierbabuena y cocina 30 minutos más hasta tierno; escurre, corta en tiras y reserva caldo.
  • Calienta aceite en olla, dora cebolla picada con comino y pimienta cinco minutos, incorpora ají licuado tres minutos, vierte tomate licuado y vino blanco; reduce cinco minutos.
  • Agrega mondongo, zanahorias, nabo, arvejas, hongos y laurel; cubre con una taza de caldo reservado y cocina tapado 20-25 minutos a fuego bajo.
  • Incorpora cebolla en pluma y perejil picado; cocina cinco minutos adicionales y ajusta sazón.
  • Fríe papas en aceite caliente hasta doradas; cocina arroz graneado con chorrito de aceite.
  • Sirve guiso en platos profundos con papas alrededor, arroz al lado y queso parmesano espolvoreado.

Consejos para un Mondonguito a la Italiana perfecto

Estos trucos elevan el guiso desde bueno a memorable con ajustes simples:

  • Precocina verduras al vapor para reducir el tiempo total en 20 minutos.
  • Sustituye mondongo por setas portobello en versión vegetariana.
  • Añade ají panca molido para un picante más intenso.
  • Sirve con chicha morada fría para equilibrar sabores.
  • Conserva en refrigerador hasta tres días; recalienta a fuego lento.
  • Compra mondongo fresco en mercados.
  • Controla la cocción exacta para evitar textura gomosa.
