Premios Summum 2025: este restaurante se coronó como el mejor del Perú en el ranking gastronómico

Se llevaron a cabo los Premios Summum 2025, uno de los galardones más importantes de la gastronomía peruana, que se celebran desde el año 2007.

Premios Summum 2025: Astrid & Gastón ganan el premio del mejor restaurante del Perú.
Premios Summum 2025: Astrid & Gastón ganan el premio del mejor restaurante del Perú. | Foto: Composición LR/ Astrid & Gastón/ Summum

El 30 de septiembre se celebraron los Premios Summum 2025, uno de los reconocimientos gastronómicos más prestigiosos del Perú, que se entrega desde el 2007. En la gala se presentó la categoría "Los 20 mejores restaurantes del Perú", donde el primer lugar lo obtuvo Astrid & Gastón, de Gastón Acurio y Astrid Gutsche. Fundado en 1994, el restaurante funciona en la histórica Casa Hacienda Moreyra, en el distrito limeño de San Isidro.

El emblemático espacio de Acurio recuperó el liderazgo tras años de intensa competencia. El galardón fue recibido como un reconocimiento a la constancia de un restaurante que ha marcado el rumbo de la gastronomía contemporánea peruana. Su menú de degustación propone un recorrido por territorios y estaciones, en el que cada plato busca contar una historia a través de los sabores.

PUEDES VER: El chef peruano que volvía de madrugada a su casa tras trabajar y estudiar hoy triunfa en Hong Kong: "Decían que no lograría nada"

lr.pe

¿Qué otros restaurantes figuran en el ranking de los mejores del Perú?

El ranking de los mejores restaurantes del Perú no se limita a Lima. Entre los destacados figuran Chicha, en el puesto 19 con su propuesta en Arequipa, y La Patarashca, en el lugar 20 en Tarapoto, que representa a la Amazonía con una cocina sustentada en los ingredientes de la selva.

Estos son los 20 mejores restaurantes del Perú según los Premios Summum 2025:

  1. Astrid & Gastón
  2. La Mar
  3. Osaka
  4. Mayta
  5. Kjolle
  6. Cosme
  7. Alegría Picantería Piurana
  8. Isolina, Taberna Peruana
  9. Costanera 700
  10. El Mercado
  11. Panchita
  12. Alado
  13. Restaurante Mérito
  14. La Picantería
  15. Fiesta Restaurant - Lima
  16. Amoramar
  17. Troppo
  18. Sapiens
  19. Chicha por Gastón Acurio
  20. Restaurante La Patarashca
