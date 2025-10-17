HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

Día Nacional de los Picarones 2025: conoce 5 lugares en Lima donde probar los postres más crocantes

A partir de 2025, cada tercer viernes de octubre se celebrará el Día Nacional de los Picarones. Conoce cinco lugares de Lima donde se preparan con mieles artesanales y sabores innovadores.

El Día Nacional de los Picarones fue oficializado en el mes de septiembre. Foto: composiciónLR/IA
El Día Nacional de los Picarones fue oficializado en el mes de septiembre. Foto: composiciónLR/IA

En octubre, el turrón suele robarse la atención por las festividades del Señor de los Milagros. Sin embargo, en los últimos años, otro postre tradicional ha ganado un espacio protagónico en la escena gastronómica limeña: los picarones. Estos anillos dorados hechos a base de zapallo y camote, crocantes por fuera y suaves por dentro, representan el mestizaje culinario del Perú.

Este 2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) institucionaliza el Día Nacional de los Picarones, una celebración que busca no solo rendir homenaje a este dulce emblemático, sino también fortalecer la identidad gastronómica del país. A propósito de esta fecha, recopilamos cinco lugares en Lima que destacan por su creatividad y respeto a la receta tradicional.

lr.pe

Día Nacional de los Picarones: ¿dónde comer los mejores en Lima?

  1. El Puntito Dulce (Jesús María)
    Con más de 25 años de trayectoria, esta picaronería mantiene viva la receta de la señora Rosa Castro. Ubicada en Av. Horacio Urteaga 1399 y Jr. Huiracocha 1356, su propuesta se enfoca en la preparación artesanal y la miel clásica, sin aditivos ni conservantes. La textura crocante de sus picarones y el equilibrio en dulzor la convierten en una parada obligatoria en Jesús María.
  2. Dulces y Picarones Mary (Miraflores)
    Este establecimiento alcanzó notoriedad internacional al ser incluido en el documental Street Food Latinoamérica de Netflix. Su versión de los picarones destaca por la crocancia de la masa y el uso de miel de higo. Se encuentran en el corazón del Parque Kennedy, lo que les permite atraer tanto a locales como turistas.
  3. El Secreto de los Picarones (Pueblo Libre)
    Ideal para quienes buscan sabores alternativos. Este local innova con mieles de maracuyá, guanábana, mango, camu camu y café. El resultado: una experiencia sensorial distinta en cada bocado. Se ubica en Av. José María Egusquiza 1075. A pesar de su propuesta vanguardista, conservan el proceso tradicional de fritura en aceite vegetal.
  4. La Picaronería (Miraflores)
    Más allá de los sabores frutales como fresa o mango, esta picaronería ofrece combinaciones que incluyen helado artesanal o de queso. Su local, ubicado en Manco Cápac 513, presenta un formato contemporáneo, sin dejar de lado las raíces peruanas del postre. La carta varía según la estación y los productos disponibles.
  5. Picarones Lina (Callao)
    En la intersección de Av. Tomás Valle con Bertello, esta propuesta rompe esquemas con masas elaboradas a base de quinua, maíz morado, granos andinos o chocolate con frutos secos. Representa un homenaje a los insumos de la sierra peruana y a la creatividad de la cocina local. La calidad de sus ingredientes responde a una red de proveedores de la agricultura familiar.

MIDAGRI hace oficial el Día Nacional de los Picarones en Perú

El Gobierno peruano, a través de la Resolución Ministerial N.° 0337-2025-MIDAGRI, estableció que cada tercer viernes de octubre se conmemore el Día Nacional de los Picarones. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, esta iniciativa tiene como finalidad revalorar la importancia cultural y económica del postre.

“Es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, indicó MIDAGRI en un comunicado. Esta acción se alinea con la estrategia de promover el consumo de productos agrícolas nacionales, especialmente aquellos provenientes de la agricultura familiar.

¿Cuál es la receta para hacer picarones?

  1. Preparar el puré base
    Cocer el zapallo y el camote pelados en agua con anís hasta que estén muy blandos. Escurrir y triturar hasta obtener un puré liso y sin grumos.
  2. Activar la levadura
    En un recipiente pequeño, disolver la levadura con azúcar y un poco de agua tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
  3. Integrar la masa
    En un bol grande, mezclar el puré con la levadura activada, la harina y una pizca de sal. Agregar agua poco a poco hasta lograr una masa elástica, húmeda y algo pegajosa.
  4. Fermentar
    Cubrir la masa con un paño húmedo y dejarla reposar entre 1 a 2 horas, hasta que duplique su volumen. Este paso permite que los picarones queden aireados.
  5. Dar forma y freír
    Calentar abundante aceite en una olla profunda. Con las manos ligeramente húmedas (puede usarse agua con sal o jugo de naranja), tomar porciones de masa y formar un aro con los dedos. Inmediatamente, soltar el picarón en el aceite caliente.
  6. Cocinar a temperatura media
    Freír de ambos lados hasta que estén dorados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  7. Bañar con miel de chancaca
    Hervir todos los ingredientes de la miel a fuego medio hasta que espese. Servir caliente sobre los picarones.
