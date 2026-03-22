HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario - Regatas: fecha, hora y canal del extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

'Pumas' y chorrillanas se enfrentarán por tercera vez en los cuartos de final del campeonato de vóley para conocer qué equipo clasificará a semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario y Regatas se enfrentan este miércoles 25 de marzo en el extra game. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Universitario y Regatas se enfrentan este miércoles 25 de marzo en el extra game. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Universitario y Regatas Lima se volverán a enfrentar por tercera vez en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026. El partido de ida lo ganó el equipo crema, mientras que la revancha se lo llevaron las dirigidas por Horacio Bastit. Las chorrillanas lograron emparejar la llave y forzaron el extra game para conocer al clasificado a semifinales.

Será la quinta vez que se enfrenten ambas escuadras en la presente temporada. Universitario buscará hacerse presente en la siguiente fase, mientras que Regatas está acostumbrado a jugar estas instancias en los últimos años.

PUEDES VER: Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Regatas el extra game?

El extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley se jugará este miércoles 25 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Universitario vs Regatas por el extra game?

El tercer partido entre Universitario de Deportes y Regatas Lima iniciará a partir de las 5.00 p. m. Este duelo definirá qué equipo clasificará a semifinales del campeonato.

¿En qué canal ver Universitario vs Regatas?

La transmisión por TV de los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Por lo tanto, este cotejo se podrá ver por dicha casa televisora.

PUEDES VER: Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

lr.pe

Extra game cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: partidos

Las llaves que jugarán un tercer partido son Atenea ante Géminis y Universitario contra Regatas.

  • Atenea vs Géminis | miércoles 25 de marzo | 3.00 p. m.
  • Universitario vs Regatas Lima | miércoles 25 de marzo | 5.00 p. m.
Notas relacionadas
Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Soan y clasificó a semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Soan y clasificó a semifinales de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Rachell Hidalgo sobre sufrida victoria de Regatas ante Universitario: "Sí o sí teníamos que ganar"

Rachell Hidalgo sobre sufrida victoria de Regatas ante Universitario: "Sí o sí teníamos que ganar"

LEER MÁS
Universitario perdió 3-2 contra Regatas y jugarán el extra game por el pase a las semfinales de la Liga Peruana de Vóley

Universitario perdió 3-2 contra Regatas y jugarán el extra game por el pase a las semfinales de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: juegos de vuelta por los cuartos de final

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: juegos de vuelta por los cuartos de final

LEER MÁS
Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

LEER MÁS
Italia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV del repechaje europeo al Mundial 2026

Italia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV del repechaje europeo al Mundial 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Otoño 2026 llega con fuerza: Senamhi alerta vientos de hasta 46 km/h en la costa peruana

Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

Deportes

Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Soan y clasificó a semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ángelo Alfaro Lombardi renuncia al Ministerio de Energía y Minas en medio de denuncia por presunto abuso sexual

Ministro Ángelo Alfaro admite que mantuvo una relación con menor de 16 años y asegura que no es delito

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025