Universitario - Regatas: fecha, hora y canal del extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y Regatas se enfrentan este miércoles 25 de marzo en el extra game. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Universitario y Regatas se enfrentan este miércoles 25 de marzo en el extra game. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Universitario y Regatas Lima se volverán a enfrentar por tercera vez en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026. El partido de ida lo ganó el equipo crema, mientras que la revancha se lo llevaron las dirigidas por Horacio Bastit. Las chorrillanas lograron emparejar la llave y forzaron el extra game para conocer al clasificado a semifinales.

Será la quinta vez que se enfrenten ambas escuadras en la presente temporada. Universitario buscará hacerse presente en la siguiente fase, mientras que Regatas está acostumbrado a jugar estas instancias en los últimos años.

¿Cuándo juega Universitario vs Regatas el extra game?

El extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley se jugará este miércoles 25 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Universitario vs Regatas por el extra game?

El tercer partido entre Universitario de Deportes y Regatas Lima iniciará a partir de las 5.00 p. m. Este duelo definirá qué equipo clasificará a semifinales del campeonato.

¿En qué canal ver Universitario vs Regatas?

La transmisión por TV de los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Por lo tanto, este cotejo se podrá ver por dicha casa televisora.

Extra game cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: partidos

Las llaves que jugarán un tercer partido son Atenea ante Géminis y Universitario contra Regatas.