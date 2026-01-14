HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Franco Zanelatto explicó por qué decidió fichar por Melgar y abandonar Europa: "Es un club serio"

Después de un año en el OFI Creta de Grecia, Franco Zanelatto volvió a la Liga 1 para ponerse a las órdenes de Juan Reynoso, quien ya lo conoce de la selección peruana.

Melgar será el tercer club de Franco Zanelatto en el Perú. Foto: composición LR/Melgar
Franco Zanelatto volvió a la Liga 1 para convertirse en nuevo jugador de FBC Melgar. El futbolista de 25 años se marchó al fútbol de Grecia en el 2025 para vivir su primera experiencia en el Viejo Continente. Sin embargo, no fue lo que esperaba, ya que las lesiones y la falta de protagonismo provocaron que regrese más pronto de lo pensado. Ahora, como nuevo jugador de Juan Reynoso, buscará recuperar su mejor nivel y tentar con una futura convocatoria a la selección peruana.

En una reciente entrevista con el club, Zanelatto contó que decidió llegar a Melgar porque considera que es un club serio y ordenado en el fútbol peruano. Además, la institución lo convenció con el gran proyecto deportivo que le plantearon.

lr.pe

Franco Zanelatto reveló por qué fichó por Melgar tras su paso por Europa

"Las referencias que tenía es que siempre supe que era un club serio, ordenado, con una idea de juego, un proyecto deportivo interesante. Eso fue lo que a mí me ilusionó al venir: el proyecto deportivo, el equipo que estamos armando, pelear por el campeonato y también pensando en la Sudamericana, en tratar de primero ganar el partido contra Cienciano y, paso a paso, ir cumpliendo los objetivos", declaró.

Asimismo, compartió su alegría por vestir los colores del Dominó. "Feliz, muy contento, ilusionado. La verdad que se está formando un lindo grupo. Si bien hay muchos jugadores que ya tienen tiempo acá, vamos llegando nuevos jugadores y nos recibieron de la mejor manera. Ilusionado con el grupo, que siempre es importante formar una familia para después ir por los objetivos", agregó.

Franco Zanelatto se trazó su objetivo con Melgar

En otro momento, Zanelatto señaló cuáles era sus metas con Melgar. Si bien reconoció que siempre quiere anotar o brindar asistencias, aseguró que su prioridad es aportar en el colectivo para así tener una buena participación a nivel local e internacional.

"En lo personal, mi primer objetivo es ganarme un lugar en el once. Y bueno, uno como delantero siempre quiere hacer goles, dar asistencias. Pero realmente pienso mucho más en lo grupal. Como dije antes, vengo acá a cumplir los objetivos que tiene el club, que tenemos nosotros, que es poder salir campeones y en la Sudamericana hacer un muy buen papel", concluyó.

