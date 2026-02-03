HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Reimond Manco asegura que Miguel Trauco podría jugar en Liga 2 con Unión Comercio: "Hubo conversaciones con el presidente"

Después de la denuncia que impuso una joven argentina, Miguel Trauco dejaría Alianza Lima para mudarse al club que lo vio debutar profesionalmente en el Perú.

Miguel Trauco podría volver a Unión Comercio tras denuncia en su contra. Foto: composición LR/difusión
Miguel Trauco podría volver a Unión Comercio tras denuncia en su contra. Foto: composición LR/difusión

La denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa su curso. Mientras las instancias correspondientes realizan las averiguaciones, comenzaron a salir rumores de los posibles destinos deportivos de los futbolistas involucrados. A propósito, Trauco tendría conversaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Unión Comercio de la Liga 2 y así dejar Alianza Lima.

Así lo adelantó el exjugador Reimond Manco. De acuerdo a sus declaraciones, Miguel Trauco ha tenido cierto acercamiento con Unión Comercio por medio de su presidente Freddy Chávez.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

Miguel Trauco podría jugar en Unión Comercio de Liga 2

En el programa 'Con calle y cancha', Manco precisó que aún no existe una oferta por el lateral izquierdo. Sin embargo, Trauco estaría de acuerdo con volver al club que lo vio debutar profesionalmente en el fútbol peruano.

"Tiene conversaciones con Unión Comercio de Liga 2. Han habido acercamientos, conversaciones, no sé si le han hecho una oferta, pero han habido conversaciones con Freddy Chávez, quien es el presidente, dueño y a veces hasta el entrenador para ver qué posibilidad hay de que Trauco quiera jugar Liga 2. No sé qué tanto quiera jugar Liga 2, pero no sé qué tantas oportunidades tenga acá en Liga 1", dijo.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: Lugares tan especiales

lr.pe

Alianza Lima retira dorsal de Miguel Trauco

El reciente lunes 2 de febrero, Alianza Lima compartió su lista de convocados para el partido ante 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En la misma, se pudo conocer que la institución retiró los dorsales de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras el presunto delito que recae en su contra.

Ahora, el número '13' que portaba Trauco la lucirá Marco Huamán, mientras que la '5' de Zambrano será el dorsal del chileno Esteban Pavez. Aún falta la designación de la '10' que utilizaba Sergio Peña.

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

