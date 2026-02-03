La denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa su curso. Mientras las instancias correspondientes realizan las averiguaciones, comenzaron a salir rumores de los posibles destinos deportivos de los futbolistas involucrados. A propósito, Trauco tendría conversaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Unión Comercio de la Liga 2 y así dejar Alianza Lima.

Así lo adelantó el exjugador Reimond Manco. De acuerdo a sus declaraciones, Miguel Trauco ha tenido cierto acercamiento con Unión Comercio por medio de su presidente Freddy Chávez.

Miguel Trauco podría jugar en Unión Comercio de Liga 2

En el programa 'Con calle y cancha', Manco precisó que aún no existe una oferta por el lateral izquierdo. Sin embargo, Trauco estaría de acuerdo con volver al club que lo vio debutar profesionalmente en el fútbol peruano.

"Tiene conversaciones con Unión Comercio de Liga 2. Han habido acercamientos, conversaciones, no sé si le han hecho una oferta, pero han habido conversaciones con Freddy Chávez, quien es el presidente, dueño y a veces hasta el entrenador para ver qué posibilidad hay de que Trauco quiera jugar Liga 2. No sé qué tanto quiera jugar Liga 2, pero no sé qué tantas oportunidades tenga acá en Liga 1", dijo.

Alianza Lima retira dorsal de Miguel Trauco

El reciente lunes 2 de febrero, Alianza Lima compartió su lista de convocados para el partido ante 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En la misma, se pudo conocer que la institución retiró los dorsales de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras el presunto delito que recae en su contra.

Ahora, el número '13' que portaba Trauco la lucirá Marco Huamán, mientras que la '5' de Zambrano será el dorsal del chileno Esteban Pavez. Aún falta la designación de la '10' que utilizaba Sergio Peña.