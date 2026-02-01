HOYSuscripcion LR Focus

Periodista le pide perdón a Juan Reynoso por criticar la llegada de venezolano Jeriel De Santis a Melgar : "Me tapó la boca"

En conferencia de prensa, el corresponsal se disculpó después de que Jeriel De Santis marcó en el triunfo arequipeño contra Cienciano en la Liga 1 2026.

Juan Reynoso pidió que confíen en todos los jugadores de Melgar. Foto: composición LR/Melgar
Melgar derrotó 2-0 a Cienciano en una nueva edición del Clásico del Sur por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El primer gol arequipeño llegó gracias a Cristian Bordacahar, mientras que Jeriel De Santis selló el triunfo con un tanto en los últimos minutos. Con esta anotación, el delantero venezolano respondió a los que criticaron su regreso al fútbol peruano después de un año.

A propósito, en conferencia de prensa, un periodista aprovechó su intervención para pedirle perdón a Juan Reynoso por dudar de De Santis. Como se recuerda, el técnico peruano contó que él pidió la contratación del atacante, quien ahora respondió a su confianza con su primer gol.

Periodista pide disculpas a Juan Reynoso por fichaje de Jeriel De Santis

"'Profe', primero pedirle disculpas porque yo si dudaba de Jeriel De Santis, se lo digo así. Y el día de hoy (ayer), la verdad que me tapó la boca. Ha tenido un debut de ensueño", dijo el comunicador para las cámaras de HBA Noticias.

Después de referirse a una pregunta puntual del partido, Juan Reynoso le respondió al periodista. Principalmente, lo invitó a que confíe en el equipo, puesto que es importante que todos sumen para que Melgar tenga una buena campaña.

"Me parece que todas las semanas es momento de disculpas. Creo que es importante que ustedes confíen, ustedes me conocen, conocen a los chicos del plantel. Es un momento importante para Melgar y todos debemos sumar. Lo que ustedes digan, si lo dicen con la mejor intención, la gente lo va a recibir y cuando venga, van a venir condicionada para lo positivo. Hoy, el equipo tiene cambios, se ha rejuvenecido, tienen que valorar que cada vez hay más gente de las menores de Melgar, eso no había estado pasando", precisó.

PUEDES VER: Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

¿Cuál es el actual valor de Jeriel De Santis?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jeriel De Santis tiene un valor en el mercado de 300.000 euros.

