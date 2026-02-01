HOYSuscripcion LR Focus

Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

Samanta Machello, esposa de Di Benedetto, no dudó vía redes sociales en contar todo lo que vivió el jugador antes de poder dar su examen, pues sufrió un grave accidente al equivocarse con gotas para los ojos que contenían ácido.

Samanta Machello dio detalles sobre lo que le ocurrió al jugador de Universitario. Foto: composición LR/Instagram/X

Samanta Machello, esposa de Matías Di Benedetto, defensor de Universitario de Deportes, publicó vía X un mensaje relatando todo lo que tuvo que pasar el ‘Tano’ antes de rendir sus exámenes para nacionalizarse peruano. En su extenso comunicado, reveló que durante la época navideña, el defensor sufrió un grave accidente en el ojo, al equivocarse con las gotas y aplicarse unas que contenían ácido, lo que le obligó a pasar la Navidad con un parche en la zona afectada.

En sus palabras, también señaló que el defensor no pudo celebrar Año Nuevo debido a que tenía este importante examen para nacionalizarse, el cual desaprobó. Según el relato de ‘Sami’, el jugador de la 'U' se preparó nuevamente para el segundo examen, el cual logró aprobar. No obstante, cabe señalar que, hasta el momento, el club crema no ha confirmado oficialmente que Di Benedetto haya aprobado con éxito este segundo examen, aunque diversas fuentes indican que todo habría sido favorable para los intereses del equipo.

Matías Di Benedetto sufrió accidente domestico antes de sus exámenes de nacionalización

"El 24 de diciembre Matías sufrió un accidente en casa, equivocándose de gotas para los ojos que contenían ácido. Su doctor, que se encontraba en Lima, al principio me transmitió calma y tranquilidad (porque era normal esos tipos de accidentes), pero al mandarle las gotas que se puso por equivocación, se preocupó y me dijo que era cuestión de esperar 24 horas, porque lo veía complicado. (....).

"Pasó una Navidad acostado con un parche en el ojo, no pudo festejar, no levantó una copa, ni mucho menos pudo ver a su hija abrir los regalos. (...) Quedaban días, para el 31 de diciembre, llegaba la fiesta de fin de año, pero también llegaba el día del examen para su nacionalidad, por ende otra fiesta sin poder festejar. Viajó a Lima para dar el examen, y a los días nos enteramos que estaba desaprobado, sin ver el resultado, hasta el día de hoy".

"Arrancó su pretemporada, volvió a preparar su segundo examen, y aprobó. Después de todo lo que pasó, no pudo levantar una copa para las fiestas… pero hoy la levantó yo por él, porque la peleó, la luchó, no se rindió a pesar de todo lo que se decía, salió adelante callado. Te dirán infravalorado, pero yo te valoro todos los días de mi vida, y te elegiría una y mil veces. Porque para mí sos el mejor y un gran ejemplo. Gracias por enseñarnos tanto… a pesar de las piedras que se te cruzan en el camino", se lee en el comunicado.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario se enfrentará este domingo 1 de febrero a ADT de Tarma, en lo que será su estreno por el Torneo Apertura. Dicho encuentro, en territorio peruano, está pactado para empezar a las 6.00 p.m.

