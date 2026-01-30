El partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura, estuvo marcado por la polémica. A pocos minutos del pitazo inicial, se determinó que el cotejo no sea transmitido por televisión debido a la deuda que mantiene 1190 Sports con los clubes; este suceso desencadenó que no su juegue con VAR.

Después de caer 2-1, el futbolista Ricardo Salcedo evidenció su tristeza por el marcador. "Triste por el resultado. No merecimos perder, ellos no nos llegaron. Es un equipo con jerarquía y las que tuvieron las hicieron. Ellos se encontraron con un penal y un tiro libre, pero después no tuvieron más", manifestó para las cámaras de Jax Latin Media.

Jugador de Sport Huancayo indignado por falta de VAR en partido ante Alianza Lima

El experimentado volante del 'Rojo Matador' no fue ajeno a la ausencia del VAR; en se sentido, indicó que el gol de Paolo Guerrero no debió convalidarse, pues la pelota había salido en un jugada previa.

"Es lamentable, esto es fútbol profesional. En un partido inaugural con Alianza Lima, que no sea transmitido, se presta a suspicacias. En el primer gol, el penal viene de un córner donde la pelota había salido. Queda esa bronca. Lamentable lo que pasa con el fútbol peruano. Esperamos que se pueda solucionar y se juegue el campeonato como debe ser", sostuvo.

"La pelota salió más de un metro, yo estaba muy cerca, cobran un tiro de esquina cuando no era; de ahí viene el penal. Quizás era otra historia, pero de nada sirve lamentarse. Solo queda pensar en el próximo partido", concluyó.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Paolo Guerrero y Alan Cantero se encargaron de anotar en el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo. Con este resultado, los dirigidos por Pablo Guede empezaron de la mejor manera su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1.