HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     
Fútbol Peruano

Jugador de Sport Huancayo indignado por falta de VAR en partido ante Alianza Lima: "Lamentable lo que pasa en el fútbol peruano"

Ricardo Salcedo, volante del 'Rojo Matador', cuestionó que no se transmita el partido ante Alianza Lima. Asimismo, indicó que el gol de Paolo Guerrero no debió cobrarse.

El partido Alianza Lima vs Sport Huancayo no fue televisado. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Alianza Lima
El partido Alianza Lima vs Sport Huancayo no fue televisado. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Alianza Lima

El partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura, estuvo marcado por la polémica. A pocos minutos del pitazo inicial, se determinó que el cotejo no sea transmitido por televisión debido a la deuda que mantiene 1190 Sports con los clubes; este suceso desencadenó que no su juegue con VAR.

Después de caer 2-1, el futbolista Ricardo Salcedo evidenció su tristeza por el marcador. "Triste por el resultado. No merecimos perder, ellos no nos llegaron. Es un equipo con jerarquía y las que tuvieron las hicieron. Ellos se encontraron con un penal y un tiro libre, pero después no tuvieron más", manifestó para las cámaras de Jax Latin Media.

PUEDES VER: ¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

lr.pe

Jugador de Sport Huancayo indignado por falta de VAR en partido ante Alianza Lima

El experimentado volante del 'Rojo Matador' no fue ajeno a la ausencia del VAR; en se sentido, indicó que el gol de Paolo Guerrero no debió convalidarse, pues la pelota había salido en un jugada previa.

"Es lamentable, esto es fútbol profesional. En un partido inaugural con Alianza Lima, que no sea transmitido, se presta a suspicacias. En el primer gol, el penal viene de un córner donde la pelota había salido. Queda esa bronca. Lamentable lo que pasa con el fútbol peruano. Esperamos que se pueda solucionar y se juegue el campeonato como debe ser", sostuvo.

"La pelota salió más de un metro, yo estaba muy cerca, cobran un tiro de esquina cuando no era; de ahí viene el penal. Quizás era otra historia, pero de nada sirve lamentarse. Solo queda pensar en el próximo partido", concluyó.

PUEDES VER: Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

lr.pe

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Paolo Guerrero y Alan Cantero se encargaron de anotar en el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo. Con este resultado, los dirigidos por Pablo Guede empezaron de la mejor manera su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Notas relacionadas
Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: "No nos fuimos a nuestra casa"

Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: "No nos fuimos a nuestra casa"

LEER MÁS
¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Paolo Guerrero marcó el primer gol del año de la Liga 1 y no se vio por TV: así fue el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo

Paolo Guerrero marcó el primer gol del año de la Liga 1 y no se vio por TV: así fue el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
UTC empezó la Liga 1 con un triunfazo en Cajamarca: derrotó 2-0 a Atlético Grau por el Torneo Apertura

UTC empezó la Liga 1 con un triunfazo en Cajamarca: derrotó 2-0 a Atlético Grau por el Torneo Apertura

LEER MÁS
Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: "No nos fuimos a nuestra casa"

Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: "No nos fuimos a nuestra casa"

LEER MÁS
Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025