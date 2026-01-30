HOYSuscripcion LR Focus

De lo paranormal a lo psicosocial: ¿las leyendas urbanas serán ciertas? | Que No Se Te Olvide

Fútbol Peruano

Canal para ver Universitario - ADT Tarma por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

El partido contra los tarmeños en el Monumental marcará el debut oficial del español Javier Rabanal en el banquillo cremas. Revisa los canales para ver el Universitario vs ADT.

Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano. Foto: composición LR/Universitario/ADT
Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano. Foto: composición LR/Universitario/ADT

Universitario de Deportes comienza su camino para lograr el tan ansiado tetracampeonato de la Liga 1. El equipo comandado por Javier Rabanal recibirá a ADT de Tarma este domingo 2 de febrero por la primera jornada del Torneo Apertura. En medio de este panorama, muchos aficionados se preguntan a través de qué canal podrán seguir el partido del conjunto merengue.

A diferencia del año pasado, para este temporada la señal encargada de transmitir los partidos de la 'U' en el fútbol peruano será el canal L1 Max.

PUEDES VER: ¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio deL Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

lr.pe

La escuadra estudiantil llegará con 3 ausencias de consideración para este enfrentamiento. El defensa central Anderson Santamaría, el delantero Sekou Gassama y el volante Héctor Fértoli no estarán presentes debido a problemas fisicos.

¿Qué canal transmitirá el Universitario vs ADT?

La transmisión por TV del amistoso Alianza Lima vs Inter Miami se podrá ver a través de L1 MAX en cableoperadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. Dicho canal cuenta con los derechos de transmisión de todos los equipos del torneo.

¿A qué hora juega Universitario vs ADT?

En suelo peruano, el partido Universitario - ADT Tarma por la fecha 1 del Torneo Apertura empezará alrededor de las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: 'No nos fuimos a nuestra casa'

lr.pe

¿Cómo ver Universitario vs ADT por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs ADT online, puedes hacerlo a través del canal de las plataformas L1 Play y DGO; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de cotejo, los videos de todos los goles y más incidencias del compromiso.

