Canal para ver Universitario - ADT Tarma por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario de Deportes comienza su camino para lograr el tan ansiado tetracampeonato de la Liga 1. El equipo comandado por Javier Rabanal recibirá a ADT de Tarma este domingo 2 de febrero por la primera jornada del Torneo Apertura. En medio de este panorama, muchos aficionados se preguntan a través de qué canal podrán seguir el partido del conjunto merengue.

A diferencia del año pasado, para este temporada la señal encargada de transmitir los partidos de la 'U' en el fútbol peruano será el canal L1 Max.

La escuadra estudiantil llegará con 3 ausencias de consideración para este enfrentamiento. El defensa central Anderson Santamaría, el delantero Sekou Gassama y el volante Héctor Fértoli no estarán presentes debido a problemas fisicos.

¿Qué canal transmitirá el Universitario vs ADT?

Dicho canal cuenta con los derechos de transmisión de todos los equipos del torneo.

¿A qué hora juega Universitario vs ADT?

En suelo peruano, el partido Universitario - ADT Tarma por la fecha 1 del Torneo Apertura empezará alrededor de las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Universitario vs ADT por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs ADT online, puedes hacerlo a través del canal de las plataformas L1 Play y DGO; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de cotejo, los videos de todos los goles y más incidencias del compromiso.