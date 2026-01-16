HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Extremo argentino Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario

Y refuerzo Héctor Fertoli no jugará en la “Noche Crema” por una lesión en el hombro.

Lisandro Alzugaray es nuevo jugador de la “U”.
Lisandro Alzugaray es nuevo jugador de la “U”. | Composición Universitario

Una buena y otra mala. “El de los goles importantes”: así es conocido en Ecuador el extremo argentino Lisandro Alzugaray, nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. El exjugador de LDU de Quito se despidió ayer de la directiva, compañeros e hinchas del cuadro albo para firmar por el actual tricampeón del fútbol peruano para las próximas dos temporadas.

“Hola cremas, muy feliz de sumarme al club más grande del país. Espero verlos pronto. ¡Y dale ‘U’!”, fueron las primeras palabras de Alzugaray, de 35 años y que defendió a la Liga de Ecuador durante 130 partidos, marcando 32 goles, asistiendo en 12 oportunidades y ganando cuatro títulos: 1 Copa Sudamericana, 2 Liga Pro de Ecuador y 1 Recopa.

El popular “Licha” es un pedido expreso del técnico Javier Rabanal y se desempeña como extremo por derecha, aunque su pierna hábil es la izquierda. También puede jugar como falso ‘9’ y ha aportado goles importantes en su paso por el cuadro ecuatoriano, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo y que ayer lo despidió de manera emotiva.

Alzugaray ha defendido antes los colores del Atlético Paraná, Chaco For Ever, Newell’s Old Boys y Central Córdoba en Argentina. Además, tuvo un paso por el San José de Bolivia y el Al-Ahli de Arabia Saudita. En Ecuador además de LDU militó en la Universidad Católica y el SD Aucas.

Primera baja

Universitario viene afrontando la alta exigencia de la pretemporada previo al inicio de la Liga 1 y ya suma su primer lesionado.

Se trata de Héctor Fértoli, uno de los fichajes para esta temporada. El mediocampista argentino fue víctima de una lesión que lo pone en duda para los siguientes encuentros, de los cuales el más importante es el que está programado para jugarse en la “Noche Crema”.

El “Rayo” sufrió una lesión en el hombro que lo tendrá de baja entre dos a tres semanas y se perdería el debut en la Liga 1.

Notas relacionadas
Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: “Nuestra fórmula”

Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: “Nuestra fórmula”

LEER MÁS
Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de pretemporada de la 'U'?

Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de pretemporada de la 'U'?

LEER MÁS
César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

LEER MÁS
Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

LEER MÁS
Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

LEER MÁS
‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

LEER MÁS
Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025