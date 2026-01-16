Extremo argentino Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario

Una buena y otra mala. “El de los goles importantes”: así es conocido en Ecuador el extremo argentino Lisandro Alzugaray, nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. El exjugador de LDU de Quito se despidió ayer de la directiva, compañeros e hinchas del cuadro albo para firmar por el actual tricampeón del fútbol peruano para las próximas dos temporadas.

“Hola cremas, muy feliz de sumarme al club más grande del país. Espero verlos pronto. ¡Y dale ‘U’!”, fueron las primeras palabras de Alzugaray, de 35 años y que defendió a la Liga de Ecuador durante 130 partidos, marcando 32 goles, asistiendo en 12 oportunidades y ganando cuatro títulos: 1 Copa Sudamericana, 2 Liga Pro de Ecuador y 1 Recopa.

El popular “Licha” es un pedido expreso del técnico Javier Rabanal y se desempeña como extremo por derecha, aunque su pierna hábil es la izquierda. También puede jugar como falso ‘9’ y ha aportado goles importantes en su paso por el cuadro ecuatoriano, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo y que ayer lo despidió de manera emotiva.

Alzugaray ha defendido antes los colores del Atlético Paraná, Chaco For Ever, Newell’s Old Boys y Central Córdoba en Argentina. Además, tuvo un paso por el San José de Bolivia y el Al-Ahli de Arabia Saudita. En Ecuador además de LDU militó en la Universidad Católica y el SD Aucas.

Primera baja

Universitario viene afrontando la alta exigencia de la pretemporada previo al inicio de la Liga 1 y ya suma su primer lesionado.

Se trata de Héctor Fértoli, uno de los fichajes para esta temporada. El mediocampista argentino fue víctima de una lesión que lo pone en duda para los siguientes encuentros, de los cuales el más importante es el que está programado para jugarse en la “Noche Crema”.

El “Rayo” sufrió una lesión en el hombro que lo tendrá de baja entre dos a tres semanas y se perdería el debut en la Liga 1.