Rodrigo Ureña ha sido uno de los jugadores más importantes de Universitario para lograr el tricampeonato. Desde su llegada, en aquel lejano 2023, el volante chileno se adueñó de la medular merengue y se convirtió en uno de los más queridos por la hinchada. Su futuro en la 'U' aún es una incógnita, aunque el aficionado le pide que se quede por mucho tiempo más. Probablemente, uno de los aspectos que sea relevante para definir su continuidad sea la nacionalización. Por el tiempo que tiene en nuestro país, Ureña ya puede iniciar con este trámite.

Por ejemplo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros ya comenzaron con su nacionalización para no ocupar cupo de extranjero de cara al 2026. Si bien Ureña está feliz por esta decisión de sus compañeros, aclaró que aún nadie en la institución crema se lo ha propuesto.

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya ofrecido nacionalizarse

En la última edición del programa 'Juego Cruzado', Rodrigo Ureña fue consultado sobre el tema de la nacionalización. En principio, el mediocampista señaló que es falso que él no quiera contar el DNI peruano. Según contó, no ha llegado ninguna propuesta para comenzar con el proceso.

"Se habló todo este tema. A mí, desde el club, jamás se me habló de una nacionalización. Jamás se me habló del tema. Lo expliqué así: 'si a ti no te invitan a un cumpleaños, no vas'. Era un poco absurdo. Me mandaban cosas y me hacían llegar cosas de que yo no me quería nacionalizar. A mí nadie me ofrece nada. Si a mí no me ofrecen algo, yo no voy a ir con mis papeles a pararme afuera de la embajada a pedir que me nacionalicen", declaró.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Rodrigo Ureña en Universitario?

La situación de Rodrigo Ureña en Universitario es compleja. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el club aún no le plantea una extensión de su vínculo. Además, Álvaro Barco, director deportivo de la 'U', manifestó que quieren quedarse con el chileno, pero no pondrán trabas si su deseo es marcharse.

"Queremos que se quede Rodrigo, que es un jugador sumamente importante en el equipo. Él tiene cláusula de salida y si algún club aplica esa cláusula, y el jugador quiere irse, no estamos en capacidad de negociación. Quisiéramos que Rodrigo se quede una temporada más, ya veremos a fin de año", declaró para L1 Max.