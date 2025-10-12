HOYSuscripcion LR Focus



Fútbol Peruano

Yoshimar Yotún 'humilló' a Hernán Barcos: hizo una jugada de lujo y lo dejó atrás en pleno evento deportivo

El volante de Sporting Cristal dejó alucinados a todos los presentes tras inventarse una gran jugada y dejar al futbolista de Alianza Lima sin poder frenarlo.

Hernán Barcos y Yoshimar Yotún algunas de las figuras en el evento deportivo. Foto: composición LR/difusión
Hernán Barcos y Yoshimar Yotún algunas de las figuras en el evento deportivo. Foto: composición LR/difusión

En un escenario fuera de lo habitual, el mediocampista Yoshimar Yotún protagonizó una jugada memorable que dejó sin reacción al delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, y culminó en gol, durante un evento de la reconocida marca deportiva Nike.

El episodio ocurrió en un enfrentamiento 1 contra 1 ante decenas de aficionados, transmitido en vivo por el streamer Cristorata7. La intención era simple: un duelo entre referentes del fútbol peruano para marcar frente a una mini portería.

PUEDES VER: Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: No habla mucho. Es un buen chico

lr.pe

Yoshimar Yotún 'humilló' a Hernán Barcos en pleno evento deportivo

Barcos arrancó con posesión del balón, pero pronto fue superado por la astucia y velocidad de Yotún. Con una pared precisa, el volante del Sporting Cristal dejó atrás al experimentado atacante de Alianza Lima y definió con categoría frente al arco, rematando la jugada con una celebración llena de confianza.

La acción causó revuelo en redes sociales, no solo por la calidad técnica mostrada, sino también por el simbolismo: un jugador de perfil ofensivo enfrentando a otro, y saliendo victorioso. En el evento estuvieron presentes otras figuras como Jefferson Farfán, Christofer Gonzales, Catriel Cabellos, Alessandro Burlamaqui, Matías Succar, Sergio Peña, entre otros, lo que elevó aún más la atención del público.

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: Lo primero que hice fue sacarlo a él

lr.pe

Hernán Barcos y Jefferson Farfán se reencuentran en evento deportivo

Durante la actividad, la ‘Foquita’ y el ‘Pirata’ fueron vistos dialogando por un buen rato, posando ante las cámaras y recordando viejas experiencias. En medio de la conversación, Farfán bromeó con su excompañero al lanzarle la pregunta: “¿Ya probaste los anticuchos?”, a lo que Barcos respondió sin dudar: “Los mejores”. Después de la divertida interacción, ambos siguieron conversando y aceptaron tomarse una foto juntos.

