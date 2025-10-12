En un escenario fuera de lo habitual, el mediocampista Yoshimar Yotún protagonizó una jugada memorable que dejó sin reacción al delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, y culminó en gol, durante un evento de la reconocida marca deportiva Nike.

El episodio ocurrió en un enfrentamiento 1 contra 1 ante decenas de aficionados, transmitido en vivo por el streamer Cristorata7. La intención era simple: un duelo entre referentes del fútbol peruano para marcar frente a una mini portería.

Yoshimar Yotún 'humilló' a Hernán Barcos en pleno evento deportivo

Barcos arrancó con posesión del balón, pero pronto fue superado por la astucia y velocidad de Yotún. Con una pared precisa, el volante del Sporting Cristal dejó atrás al experimentado atacante de Alianza Lima y definió con categoría frente al arco, rematando la jugada con una celebración llena de confianza.

La acción causó revuelo en redes sociales, no solo por la calidad técnica mostrada, sino también por el simbolismo: un jugador de perfil ofensivo enfrentando a otro, y saliendo victorioso. En el evento estuvieron presentes otras figuras como Jefferson Farfán, Christofer Gonzales, Catriel Cabellos, Alessandro Burlamaqui, Matías Succar, Sergio Peña, entre otros, lo que elevó aún más la atención del público.

Hernán Barcos y Jefferson Farfán se reencuentran en evento deportivo

Durante la actividad, la ‘Foquita’ y el ‘Pirata’ fueron vistos dialogando por un buen rato, posando ante las cámaras y recordando viejas experiencias. En medio de la conversación, Farfán bromeó con su excompañero al lanzarle la pregunta: “¿Ya probaste los anticuchos?”, a lo que Barcos respondió sin dudar: “Los mejores”. Después de la divertida interacción, ambos siguieron conversando y aceptaron tomarse una foto juntos.