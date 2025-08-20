La polémica por la expulsión definitiva de Binacional de la Liga 1 sigue dando de qué hablar, pues tanto el equipo como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se han pronunciado. Por su parte, el equipo de Juliaca no aceptó esta medida, señalando que la sentencia aún no es definitiva y puede ser apelada mediante un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Además, indicó que continuará defendiendo su permanencia en primera división y exhortó a la entidad a respetar los plazos y normas legales mientras el proceso siga en trámite.

Mientras tanto, la FPF adoptará las acciones estatutarias y disciplinarias correspondientes a fin de salvaguardar sus derechos, preservar la autonomía del deporte y asegurar el respeto absoluto a las normas que sustentan el orden deportivo, y comunicará oportunamente al club sobre su destino en el sistema federativo. A esto se suma la información del periodista Gustavo Peralta, quien declaró que la Asamblea de Bases se reunirá pronto para definir el futuro del club.

¿Qué se sabe de la situación legal de Binacional?

De acuerdo con Peralta, la Asamblea se reunirá para ver este caso; sin embargo, resaltó que si Binacional apela esta medida, el equipo tendrá que ser excluido y desaparecer del sistema de fútbol peruano.

"La Asamblea de Bases de la FPF se va a reunir pronto. La Asamblea de Bases decidirá, si Binacional apela, el equipo con mucha fuerza será excluido y desaparecerá para siempre del sistema de fútbol peruano. Como una muestra de que no se puede volver a hacer una cuestión así. Es decir, ir al Poder Judicial y no apelar a los entes deportivos de justicia que tenían que ver el caso. Entonces, por transgredir las normas FIFA, Binacional está en riesgo de ser desaparecido", explicó el periodista.

Tabla acumulada tras expulsión de Binacional de la Liga 1