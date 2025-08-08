HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Conar desmiente acusaciones de polémico video filtrado y advierte: "Tenemos indicios de quiénes son"

Víctor Hugo Carrillo, mandamás de la Conar, señaló que las recientes denuncias contra Agustín Lozano son falsas y están trabajando para encontrar a los sospechosos del controversial video.

Presidente de la Conar señaló que las acusaciones son totalmente falsas. Foto: composición LR/difusión
Víctor Hugo Carrillo, presidente de la Conar, rompió su silencio sobre el video filtrado en la cuenta oficial de de Instagram. La máxima autoridad de la Conar advirtió que tienen pistas e indicios sobre los sospechosos que hackearon la cuenta. "Lamentablemente tengo, junto con mi junta directiva y algunos árbitros que he estado conversando, tenemos indicios de quiénes son las personas que maliciosamente han hecho esta publicación", declaró en entrevista con Radio Ovación.

Noticia en desarrollo...

