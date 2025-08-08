Presidente de Conar desmiente acusaciones de polémico video filtrado y advierte: "Tenemos indicios de quiénes son"
Víctor Hugo Carrillo, mandamás de la Conar, señaló que las recientes denuncias contra Agustín Lozano son falsas y están trabajando para encontrar a los sospechosos del controversial video.
- Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido Perú vs Puerto Rico por grupo A
- Álvaro Barco revela la crítica que tienen los jugadores de Emelec con Christian Cueva: "No les queda de otra"
Víctor Hugo Carrillo, presidente de la Conar, rompió su silencio sobre el video filtrado en la cuenta oficial de de Instagram. La máxima autoridad de la Conar advirtió que tienen pistas e indicios sobre los sospechosos que hackearon la cuenta. "Lamentablemente tengo, junto con mi junta directiva y algunos árbitros que he estado conversando, tenemos indicios de quiénes son las personas que maliciosamente han hecho esta publicación", declaró en entrevista con Radio Ovación.
Noticia en desarrollo...