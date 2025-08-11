HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sporting Cristal y su increíble mala racha con las tarjetas rojas en el Torneo Clausura: solo en un partido no tuvo expulsados

Aunque el club rimense es puntero y está invicto, la reciente expulsión de Irven Ávila desnudó un grave problema en el equipo dirigido por Paulo Autuori para este tramo de la Liga 1.

Irven Ávila no era expulsado en Sporting Cristal desde el 2017. Foto: Carlos Félix/GLR
Irven Ávila no era expulsado en Sporting Cristal desde el 2017. Foto: Carlos Félix/GLR

El partido contra Melgar significó para Sporting Cristal su quinto juego consecutivo sin perder ni recibir goles en este Torneo Clausura. No obstante, también representó el cuarto encuentro seguido en el que sufre la expulsión de alguno de sus jugadores, una situación que empieza a ser preocupante y empaña un poco su buen arranque del certamen.

Ante el Dominó, sorprendió ver a Irven Ávila recibir la cartulina roja por una infantil patada en la entrepierna al defensa Pier Barrios apenas a los 24 minutos del primer tiempo. Con el 'Cholito', ya son cuatro los futbolistas rimenses expulsados en esta segunda parte de la Liga 1.

¿Qué jugadores de Sporting Cristal fueron expulsados en el Torneo Clausura?

De los cinco partidos que lleva jugados en el Clausura, solo en el debut (ante Alianza Universidad de Huánuco) el equipo de Paul Autuori terminó los 90 minutos con 11 jugadores.

  • Fernando Pacheco (fecha 2, vs Sport Boys)
  • Alejandro Pósito (fecha 3, vs Sport Huancayo)
  • Maxloren Castro (fecha 4, vs Alianza Lima)
  • Irven Ávila (fecha 5, vs Melgar).

De estas expulsiones, las de Pacheco y Castro fueron las más controversiales, tanto para hinchas como para un gran sector de la prensa deportiva. En contraste, el mediocampista Martín Távara se salvó de integrar esta lista pese al artero codazo en la cabeza que le propinó a Miguel Trauco en el choque frente a Alianza Lima, falta que solo fue sancionada con tarjeta amarilla.

¿Qué clubes llevan más tarjetas rojas en el Torneo Clausura?

Con sus cuatro rojas, Sporting Cristal es el equipo que lidera el ranking de mayor cantidad de expulsados en el Clausura, seguido muy de cerca por otros tres clubes.

  • Sporting Cristal: 4 tarjetas rojas
  • Sport Boys, Comerciantes Unidos, Atlético Grau: 3 tarjetas rojas
  • Alianza Universidad: 2 tarjetas rojas.

Autuori sobre expulsiones en Cristal: "Debemos trabajar en eso"

En conferencia de prensa posterior al cruce contra los rojinegros, el DT brasileño se refirió al problema que viene atravesando su escuadra. "Los jugadores son lo más importante al construir un plan de juego, pero no podemos tener expulsados en partidos seguidos; debemos trabajar en eso", dijo Autuori a modo de crítica.

